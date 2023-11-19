Суд ЯНАО оправдал Максима Першикова: карьера экс-чиновника и подробности дела

Суд ЯНАО оставил без изменений приговор по делу экс-чиновника, обвиняемого в коррупции
новость из сюжетаКоррупционные скандалы на Ямале
Суд ЯНАО 16 ноября рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры по пересмотру приговора экс-директору окружного дептранспорта Максиму Першикову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, и оставил без изменений оправдательный вердикт городского суда Салехарда. URA.RU приводит информацию о бывшем чиновнике окружного правительства.
- Максим Першиков окончил Петербургский университет путей сообщения по специальности «Инженер железнодорожных путей». Трудовую деятельность на Ямале начал с должности специалиста в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» в 2004 году.
- Продвигался по карьерной лестнице, в 2010 году уже занимал пост первого заместителя директора, в 2016 году возглавил предприятие, сменив на посту директора Игоря Боркуна. В настоящее время последнего подозревают в получении взяток на сумму 47 миллионов рублей, которые Боркун получил в 2014—2015 годах.
- Першиков проявил себя в роли руководителя предприятия, выступив куратором строительства автодороги Сургут — Салехард. В феврале 2018 года возглавил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
- На посту руководителя департамента Першиков передал участок трассы Сургут — Салехард на баланс федерального бюджета. Но в 2019 году после первой поездки в рамках «Честного маршрута» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов остался недоволен работой департамента и дал Першикову поручение устранить замечания, с которыми тот не справился. По итогу второй поездки Артюхова по округу Першиков был отправлен в отставку.
- В августе 2021 года экс-чиновник был задержан по обвинению в получении взятки в 3 миллиона рублей. По данным следствия, он получал от руководителей коммерческих организаций денежные средства в 2019 году «за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем». Першиков был взят под стражу, но в сентябре «определение было изменено, на основании неправильного применения уголовного закона». В ходе следствия по уголовному делу были выявлен новый коррупционный эпизод, согласно которому Першиков в феврале 2020 года получил «в качестве взятки 1,5 млн рублей за обеспечение заключений с ООО новых государственных контрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог».
- Следствие по делу Першикова продолжалось около полутора лет. 1 марта текущего года уголовное дело с доказательной базой поступило в городской суд Салехарда. В сентябре закончились слушания по делу, и судья Данил Яковлев оправдал экс-чиновника, так как судом «не было установлено событие преступления», то есть не доказаны факты передачи взятки. Сторона обвинения не согласилась с таким решением, была подана апелляционная жалоба в суд ЯНАО. Она была отклонена в вышестоящем суде, оправдательный приговор оставлен без изменения.
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