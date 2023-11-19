Суд ЯНАО оправдал Максима Першикова: карьера экс-чиновника и подробности дела

В ЯНАО суд оправдал Максима Першикова по коррупционному делу

20 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Суд ЯНАО 16 ноября рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры по пересмотру приговора экс-директору окружного дептранспорта Максиму Першикову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, и оставил без изменений оправдательный вердикт городского суда Салехарда. URA.RU приводит информацию о бывшем чиновнике окружного правительства.