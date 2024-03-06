06 марта 2024

Власти Перми будут вывозить электросамокаты на штрафстоянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электросамокат
Количество денег на вывоз самокатов пока неизвестно Фото:

В администрации Перми планируется вывоз электросамокатов, которые припаркованы не по правилам, на штрафстоянки. Деньги для будут выделены из городского бюджета.

«Городская администрация решила выделить деньги, которые будут потрачены на вывоз электросамокатов на штрафные стоянки. Вывозить будут только те самокаты, которые припаркованы не правилам», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление мэрии.

Объем расходов на транспортировку пока неизвестен. Он будет рассчитан плановым методом. Главным распорядителем денег станет департамент имущественных отношений городской администрации.

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В администрации Перми планируется вывоз электросамокатов, которые припаркованы не по правилам, на штрафстоянки. Деньги для будут выделены из городского бюджета. «Городская администрация решила выделить деньги, которые будут потрачены на вывоз электросамокатов на штрафные стоянки. Вывозить будут только те самокаты, которые припаркованы не правилам», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление мэрии. Объем расходов на транспортировку пока неизвестен. Он будет рассчитан плановым методом. Главным распорядителем денег станет департамент имущественных отношений городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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