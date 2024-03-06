Власти Перми будут вывозить электросамокаты на штрафстоянки

07 марта 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Количество денег на вывоз самокатов пока неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В администрации Перми планируется вывоз электросамокатов, которые припаркованы не по правилам, на штрафстоянки. Деньги для будут выделены из городского бюджета. «Городская администрация решила выделить деньги, которые будут потрачены на вывоз электросамокатов на штрафные стоянки. Вывозить будут только те самокаты, которые припаркованы не правилам», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление мэрии. Объем расходов на транспортировку пока неизвестен. Он будет рассчитан плановым методом. Главным распорядителем денег станет департамент имущественных отношений городской администрации.

В администрации Перми планируется вывоз электросамокатов, которые припаркованы не по правилам, на штрафстоянки. Деньги для будут выделены из городского бюджета. «Городская администрация решила выделить деньги, которые будут потрачены на вывоз электросамокатов на штрафные стоянки. Вывозить будут только те самокаты, которые припаркованы не правилам», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на соответствующее постановление мэрии. Объем расходов на транспортировку пока неизвестен. Он будет рассчитан плановым методом. Главным распорядителем денег станет департамент имущественных отношений городской администрации.