19 марта 2024

В Челябинске осудили бывшего топ-менеджера, работавшего над ракетой «Сармат»

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрия Шубина признали виновным и отправили в колонию Фото:

В Курчатовском райсуде Челябинска осудили бывшего заместителя главного конструктора ГРЦ имени Макеева Юрия Шубина, некогда работавшего над созданием ракеты «Сармат» и обвиняемого в служебном подлоге и получении взяток. Бывшего топ-менеджера приговорили почти к 9 годам лишения свободы.

«Суд приговорил Шубина к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. И штрафу в размере трех млн рублей», — передает издание «74.ру».

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с Шубина в доход государства свыше 5,8 млн рублей. Для обеспечения приговора в части иска на имущество осужденного наложен арест.

Это уже второй суд для Шубина. Первый из них в 2022 году также закончился для него обвинительным приговором. Тогда удалось доказать его причастность к коммерческому подкупу и получению взяток от подрядчиков, которых привлекали в рамках госконтрактов к работе над проектом, не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Тогда Шубина отправили в колонию на девять лет. Однако в апелляции вердикт был отменен, и дело вернулось в суд первой инстанции для пересмотра.

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В Курчатовском райсуде Челябинска осудили бывшего заместителя главного конструктора ГРЦ имени Макеева Юрия Шубина, некогда работавшего над созданием ракеты «Сармат» и обвиняемого в служебном подлоге и получении взяток. Бывшего топ-менеджера приговорили почти к 9 годам лишения свободы. «Суд приговорил Шубина к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. И штрафу в размере трех млн рублей», — передает издание «74.ру». Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с Шубина в доход государства свыше 5,8 млн рублей. Для обеспечения приговора в части иска на имущество осужденного наложен арест. Это уже второй суд для Шубина. Первый из них в 2022 году также закончился для него обвинительным приговором. Тогда удалось доказать его причастность к коммерческому подкупу и получению взяток от подрядчиков, которых привлекали в рамках госконтрактов к работе над проектом, не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Тогда Шубина отправили в колонию на девять лет. Однако в апелляции вердикт был отменен, и дело вернулось в суд первой инстанции для пересмотра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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