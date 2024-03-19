В Челябинске осудили бывшего топ-менеджера, работавшего над ракетой «Сармат»

20 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Юрия Шубина признали виновным и отправили в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курчатовском райсуде Челябинска осудили бывшего заместителя главного конструктора ГРЦ имени Макеева Юрия Шубина, некогда работавшего над созданием ракеты «Сармат» и обвиняемого в служебном подлоге и получении взяток. Бывшего топ-менеджера приговорили почти к 9 годам лишения свободы. «Суд приговорил Шубина к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. И штрафу в размере трех млн рублей», — передает издание «74.ру». Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с Шубина в доход государства свыше 5,8 млн рублей. Для обеспечения приговора в части иска на имущество осужденного наложен арест. Это уже второй суд для Шубина. Первый из них в 2022 году также закончился для него обвинительным приговором. Тогда удалось доказать его причастность к коммерческому подкупу и получению взяток от подрядчиков, которых привлекали в рамках госконтрактов к работе над проектом, не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Тогда Шубина отправили в колонию на девять лет. Однако в апелляции вердикт был отменен, и дело вернулось в суд первой инстанции для пересмотра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курчатовском райсуде Челябинска осудили бывшего заместителя главного конструктора ГРЦ имени Макеева Юрия Шубина, некогда работавшего над созданием ракеты «Сармат» и обвиняемого в служебном подлоге и получении взяток. Бывшего топ-менеджера приговорили почти к 9 годам лишения свободы. «Суд приговорил Шубина к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. И штрафу в размере трех млн рублей», — передает издание «74.ру». Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с Шубина в доход государства свыше 5,8 млн рублей. Для обеспечения приговора в части иска на имущество осужденного наложен арест. Это уже второй суд для Шубина. Первый из них в 2022 году также закончился для него обвинительным приговором. Тогда удалось доказать его причастность к коммерческому подкупу и получению взяток от подрядчиков, которых привлекали в рамках госконтрактов к работе над проектом, не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Тогда Шубина отправили в колонию на девять лет. Однако в апелляции вердикт был отменен, и дело вернулось в суд первой инстанции для пересмотра.