Сына экс-председателя челябинского суда отправили в колонию за взятки на оборонном предприятии

Экс-руководитель проведет за решеткой девять лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Сын экс-председателя Кыштымского городского суда Челябинской области Валерия Шубина Юрий получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на ГРЦ имени Макеева в Миассе. Ему также назначен крупный штраф.

«Курчатовский райсуд Челябинска 10 октября приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в три миллиона рублей бывшего топ-менеджера ГРЦ имени Макеева Юрия Шубина. Он осужден за коммерческий подкуп и взятки», — сообщает издание «74.ру».

При совершении преступления Шубин работал в структуре Роскосмоса. В 2014—2018 годах он, являясь заместителем главного конструктора ГРЦ, незаконно получил деньги. Средства заплатили партнеры компании в рамках разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».