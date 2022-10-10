Сына экс-председателя челябинского суда отправили в колонию за взятки на оборонном предприятии

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Экс-руководитель проведет за решеткой девять лет Фото:

Сын экс-председателя Кыштымского городского суда Челябинской области Валерия Шубина Юрий получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на ГРЦ имени Макеева в Миассе. Ему также назначен крупный штраф.

«Курчатовский райсуд Челябинска 10 октября приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в три миллиона рублей бывшего топ-менеджера ГРЦ имени Макеева Юрия Шубина. Он осужден за коммерческий подкуп и взятки», — сообщает издание «74.ру».

При совершении преступления Шубин работал в структуре Роскосмоса. В 2014—2018 годах он, являясь заместителем главного конструктора ГРЦ, незаконно получил деньги. Средства заплатили партнеры компании в рамках разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

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Сын экс-председателя Кыштымского городского суда Челябинской области Валерия Шубина Юрий получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на ГРЦ имени Макеева в Миассе. Ему также назначен крупный штраф. «Курчатовский райсуд Челябинска 10 октября приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в три миллиона рублей бывшего топ-менеджера ГРЦ имени Макеева Юрия Шубина. Он осужден за коммерческий подкуп и взятки», — сообщает издание «74.ру». При совершении преступления Шубин работал в структуре Роскосмоса. В 2014—2018 годах он, являясь заместителем главного конструктора ГРЦ, незаконно получил деньги. Средства заплатили партнеры компании в рамках разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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