В Кургане отменили приговор за взятку челябинцу, работавшему над «Сарматом»

23 марта 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Курганский суд отменил приговор челябинскому разработчику «Сармата» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему топ-менеджеру челябинского оборонного завода Юрию Шубину, работавшему над созданием ракеты «Сармат». Информация URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Обвинительный приговор в отношении Шубина Юрия Валерьевича отменен», — сообщили итог заседания в суде. Рассматривался приговор, вынесенный экс-менеджеру ГРЦ имени Макеева по ст. 69 ч.3; ст. 204 ч.4; ст. 290 ч.5 пп. а,в; ст. 290 ч.6 УК РФ (коммерческий подкуп, получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору). Суд разбирался в деле на протяжении двух заседаний и направил его на новое рассмотрение в первую инстанцию. Мужчина, трудившийся над разработкой «Сармата» в ракетном центре Миасса, был признан в октябре 2022 года виновным в получении взятки. По данным следствия, в 2014—2018 году партнеры компании заплатили Шубину около 6 млн рублей. Челябинский суд приговорил бывшего заместителя главного конструктора центра, входящего в структуру Роскосмоса, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что апелляцию на приговор бывшему топ-менеджеру челябинского ракетного завода рассмотрят в Курганской области. Место слушания было решено перенести из-за того, что ближайший родственник подсудимого ранее работал на высокой судейской должности в Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной суд отменил обвинительный приговор бывшему топ-менеджеру челябинского оборонного завода Юрию Шубину, работавшему над созданием ракеты «Сармат». Информация URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Обвинительный приговор в отношении Шубина Юрия Валерьевича отменен», — сообщили итог заседания в суде. Рассматривался приговор, вынесенный экс-менеджеру ГРЦ имени Макеева по ст. 69 ч.3; ст. 204 ч.4; ст. 290 ч.5 пп. а,в; ст. 290 ч.6 УК РФ (коммерческий подкуп, получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору). Суд разбирался в деле на протяжении двух заседаний и направил его на новое рассмотрение в первую инстанцию. Мужчина, трудившийся над разработкой «Сармата» в ракетном центре Миасса, был признан в октябре 2022 года виновным в получении взятки. По данным следствия, в 2014—2018 году партнеры компании заплатили Шубину около 6 млн рублей. Челябинский суд приговорил бывшего заместителя главного конструктора центра, входящего в структуру Роскосмоса, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что апелляцию на приговор бывшему топ-менеджеру челябинского ракетного завода рассмотрят в Курганской области. Место слушания было решено перенести из-за того, что ближайший родственник подсудимого ранее работал на высокой судейской должности в Челябинской области.