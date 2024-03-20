Рогов: французские военные на Украине отсиживаются в тылу

20 марта 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Военные из Франции боятся участвовать в боях с ВС РФ на запорожском направлении, отметил Владимир Рогов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники из Франции боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку около Запорожья. «Французы в числе наемников иностранного легиона ВСУ есть в Запорожье, но реально вступать в бой с русскими на передовой они боятся. Поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело», — поделился Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий рассказал о наемниках на двух направлениях. По его словам, около Купянска и Запорожья находятся военные из Франции, Германии, Польши, Болгарии и Чехии. Его заявление передает RT. Помимо этого Франция готовится отправить 2 000 военных на Украину. Об этом рассказали в российской разведке. Ожидается, что они прибудут на херсонское направление и к границе с Белоруссией. Более подробно — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наемники из Франции боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку около Запорожья. «Французы в числе наемников иностранного легиона ВСУ есть в Запорожье, но реально вступать в бой с русскими на передовой они боятся. Поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело», — поделился Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий рассказал о наемниках на двух направлениях. По его словам, около Купянска и Запорожья находятся военные из Франции, Германии, Польши, Болгарии и Чехии. Его заявление передает RT. Помимо этого Франция готовится отправить 2 000 военных на Украину. Об этом рассказали в российской разведке. Ожидается, что они прибудут на херсонское направление и к границе с Белоруссией. Более подробно — в материале URA.RU.