Почему ВСУ не прекратили удары по России после выборов

Подполковник Марочко: атаки ВСУ по границам РФ продолжатся

21 марта 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Обстрелы России показывают слабость ВСУ, сказал Андрей Марочко Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины продолжили атаковать территорию России из-за проблем на других участках фронта. Такие действия входят в программу главы украинской разведки Кирилла Буданова, ради воплощения которой Западу пришлось серьезно потратиться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко и экс-разведчик, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Вначале они работали на тем, чтобы посеять панику на выборах президента РФ (голосование прошло с 15 по 17 марта, прим. URA.RU). Подобного рода действия со стороны украинского командования лишь подтверждают, что у них огромные проблемы на фронте. Они, по сути, начали террористическую деятельность, поскольку объектами нападений являются сугубо гражданские объекты, подвергаются опасности мирные люди. Они уже не способны как-то повлиять на ситуацию на поле боя, достичь каких-то весомых результатов. Думаю, в ближайшее время они будут продолжать так делать», — сказал Андрей Марочко. Статья по теме Путин усилит защиту страны от террористов и диверсантов Анатолий Матвийчук отметил, что данная операция по террору населения готовилась заранее. «Это была программа, разработанная Управлением разведки Украины. Буданов ее презентовал. Это удары по территории России будут наращиваться с точки зрения дестабилизации внутренней ситуации», — подчеркнул экс-разведчик. Ради воплощения данного плана в рамках выборов и дестабилизации обстановки Киеву и его партнерам пришлось бросить все силы, продолжил полковник в отставке. «Это агония режима, он находит все новые и новые способы воздействия. Я полагаю, что западные страны тоже вывернули все свои карманы, отдают все что только возможно, чтобы создать неуверенность в обществе. Выборы прошли и Украина показывает, что мы вас все равно будем бить и терроризировать. Президент РФ поставил задачу Федеральной службе безопасности принять меры для предотвращения подобных акций и создать санитарную зону, чтобы отвадить ВСУ от границы России», — заключил Матвийчук. Во время проведения выборов Украина предпринимала неоднократные попытки по прорыву российской территории. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников предполагал, что они прекратятся после избрания президента. Однако ВСУ продолжили атаковать российские регионы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины продолжили атаковать территорию России из-за проблем на других участках фронта. Такие действия входят в программу главы украинской разведки Кирилла Буданова, ради воплощения которой Западу пришлось серьезно потратиться. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко и экс-разведчик, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Вначале они работали на тем, чтобы посеять панику на выборах президента РФ (голосование прошло с 15 по 17 марта, прим. URA.RU). Подобного рода действия со стороны украинского командования лишь подтверждают, что у них огромные проблемы на фронте. Они, по сути, начали террористическую деятельность, поскольку объектами нападений являются сугубо гражданские объекты, подвергаются опасности мирные люди. Они уже не способны как-то повлиять на ситуацию на поле боя, достичь каких-то весомых результатов. Думаю, в ближайшее время они будут продолжать так делать», — сказал Андрей Марочко. Анатолий Матвийчук отметил, что данная операция по террору населения готовилась заранее. «Это была программа, разработанная Управлением разведки Украины. Буданов ее презентовал. Это удары по территории России будут наращиваться с точки зрения дестабилизации внутренней ситуации», — подчеркнул экс-разведчик. Ради воплощения данного плана в рамках выборов и дестабилизации обстановки Киеву и его партнерам пришлось бросить все силы, продолжил полковник в отставке. «Это агония режима, он находит все новые и новые способы воздействия. Я полагаю, что западные страны тоже вывернули все свои карманы, отдают все что только возможно, чтобы создать неуверенность в обществе. Выборы прошли и Украина показывает, что мы вас все равно будем бить и терроризировать. Президент РФ поставил задачу Федеральной службе безопасности принять меры для предотвращения подобных акций и создать санитарную зону, чтобы отвадить ВСУ от границы России», — заключил Матвийчук. Во время проведения выборов Украина предпринимала неоднократные попытки по прорыву российской территории. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников предполагал, что они прекратятся после избрания президента. Однако ВСУ продолжили атаковать российские регионы.