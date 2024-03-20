Украина решила отказаться от списка «спонсоров войны»

20 марта 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Сайт «спонсоров войны» работал на Украине два года Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство Украины решило отказаться от списка «международных спонсоров войны» после жалоб союзников. В нем публиковались иностранные компании, которое продолжали деятельность в России. Об изменениях рассказали в пресс-службе правительства. «Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка «международных спонсоров войны», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Украины. Отмечается, что список оказывал негативное влияние на украинских партнеров. Таким образом сайт с ним в скором времени закроется. Минюст Украины посчитал, что государство не может от своего имени вести этот сайт без урегулирования вопросов на законодательном уровне. В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что они иного мнения. Министр юстиции Украины Денис Малюска отмечал, что партнеры Украины жалуются на список и не понимают логику включения компаний в него. В списке Украины ранее оказались: Geely, Subway, Raiffeisen Bank, Nestle, Bacardi, Mondelez International (компания производит «Медвежонка Барни») и многие другие. В него попадали организации, которые не ушли из России на фоне санкционного давления Запада, продолжая платить налоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Украины решило отказаться от списка «международных спонсоров войны» после жалоб союзников. В нем публиковались иностранные компании, которое продолжали деятельность в России. Об изменениях рассказали в пресс-службе правительства. «Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка «международных спонсоров войны», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Украины. Отмечается, что список оказывал негативное влияние на украинских партнеров. Таким образом сайт с ним в скором времени закроется. Минюст Украины посчитал, что государство не может от своего имени вести этот сайт без урегулирования вопросов на законодательном уровне. В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что они иного мнения. Министр юстиции Украины Денис Малюска отмечал, что партнеры Украины жалуются на список и не понимают логику включения компаний в него. В списке Украины ранее оказались: Geely, Subway, Raiffeisen Bank, Nestle, Bacardi, Mondelez International (компания производит «Медвежонка Барни») и многие другие. В него попадали организации, которые не ушли из России на фоне санкционного давления Запада, продолжая платить налоги.