Концерт певца Олега Газманова с успехом проходит в Кургане в филармонии, где нет свободных мест в зале. Концерт начался вечером 20 марта. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Люди в зале поют и танцуют, аплодируют певцу Олегу Газманову. Атмосфера на концерте потрясающая, здесь яблоку негде упасть», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий.
На видео Газманов исполняет песню «Вперед Россия». Зрители в зале поют вместе с исполнителем. На сайте Курганской филармонии отмечается, что Газманов заслуженно носит звание народного артиста, его любят и его концерты ждут жители России.
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