Курганцы устроили аншлаг на концерте Газманова. Видео

20 марта 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Курганцы вместе с Газмановым пели его песни на концерте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Концерт певца Олега Газманова с успехом проходит в Кургане в филармонии, где нет свободных мест в зале. Концерт начался вечером 20 марта. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Люди в зале поют и танцуют, аплодируют певцу Олегу Газманову. Атмосфера на концерте потрясающая, здесь яблоку негде упасть», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий. На видео Газманов исполняет песню «Вперед Россия». Зрители в зале поют вместе с исполнителем. На сайте Курганской филармонии отмечается, что Газманов заслуженно носит звание народного артиста, его любят и его концерты ждут жители России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт певца Олега Газманова с успехом проходит в Кургане в филармонии, где нет свободных мест в зале. Концерт начался вечером 20 марта. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Люди в зале поют и танцуют, аплодируют певцу Олегу Газманову. Атмосфера на концерте потрясающая, здесь яблоку негде упасть», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий. На видео Газманов исполняет песню «Вперед Россия». Зрители в зале поют вместе с исполнителем. На сайте Курганской филармонии отмечается, что Газманов заслуженно носит звание народного артиста, его любят и его концерты ждут жители России.