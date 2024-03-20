Курганцы устроили аншлаг на концерте Газманова. Видео

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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
Курганцы вместе с Газмановым пели его песни на концерте Фото:

Концерт певца Олега Газманова с успехом проходит в Кургане в филармонии, где нет свободных мест в зале. Концерт начался вечером 20 марта. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Люди в зале поют и танцуют, аплодируют певцу Олегу Газманову. Атмосфера на концерте потрясающая, здесь яблоку негде упасть», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий.

На видео Газманов исполняет песню «Вперед Россия». Зрители в зале поют вместе с исполнителем. На сайте Курганской филармонии отмечается, что Газманов заслуженно носит звание народного артиста, его любят и его концерты ждут жители России.

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Концерт певца Олега Газманова с успехом проходит в Кургане в филармонии, где нет свободных мест в зале. Концерт начался вечером 20 марта. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Люди в зале поют и танцуют, аплодируют певцу Олегу Газманову. Атмосфера на концерте потрясающая, здесь яблоку негде упасть», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий. На видео Газманов исполняет песню «Вперед Россия». Зрители в зале поют вместе с исполнителем. На сайте Курганской филармонии отмечается, что Газманов заслуженно носит звание народного артиста, его любят и его концерты ждут жители России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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