20 марта 2024

В ЯНАО на Дне оленевода зрители увидят захватывающее экстрим-шоу

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Текслер на автоспортивном комплексе «Трасса 74». Челябинск, ваз, зима, жигули, классика, дрифт, автоспорт, автогонки, дрифтеры
Участники будут выступать преимущественно на отечественных автомобилях Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

В Салехарде (ЯНАО) на Дне оленевода пройдут показательные выступления дрифтеров на льду. Участие в шоу примут более 10 спортсменов. О мероприятии сообщила городская мэрия в соцсети.

«На Дне оленевода пройдут показательные выступления по автомобильному дрифту на льду. Участие в них примут более 10 спортсменов из Салехарда», — сообщается в telegram-канале городских властей.

Для выступления большая часть дрифтеров выбрали отечественные авто. Но некоторые участники покажут выступление и на зарубежных Subaru. Для безопасности зрителей на ледовой трассе будут установлены специальные ограждения. Также там будут дежурить сотрудники полиции и скорая помощь.

День оленевода в Салехарде (ЯНАО) пройдет 23 и 24 марта на берегу реки Полябта. На праздник приедут боксер и политик Николай Валуев, боксер-тяжеловес Денис Лебедев, Евгений Макаренко. Власти организуют на празднике гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку. Гостям так же обещают развлечения и чум с искусственным интеллектом.

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В Салехарде (ЯНАО) на Дне оленевода пройдут показательные выступления дрифтеров на льду. Участие в шоу примут более 10 спортсменов. О мероприятии сообщила городская мэрия в соцсети. «На Дне оленевода пройдут показательные выступления по автомобильному дрифту на льду. Участие в них примут более 10 спортсменов из Салехарда», — сообщается в telegram-канале городских властей. Для выступления большая часть дрифтеров выбрали отечественные авто. Но некоторые участники покажут выступление и на зарубежных Subaru. Для безопасности зрителей на ледовой трассе будут установлены специальные ограждения. Также там будут дежурить сотрудники полиции и скорая помощь. День оленевода в Салехарде (ЯНАО) пройдет 23 и 24 марта на берегу реки Полябта. На праздник приедут боксер и политик Николай Валуев, боксер-тяжеловес Денис Лебедев, Евгений Макаренко. Власти организуют на празднике гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку. Гостям так же обещают развлечения и чум с искусственным интеллектом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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