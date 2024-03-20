В ЯНАО на Дне оленевода зрители увидят захватывающее экстрим-шоу

В Салехарде (ЯНАО) на Дне оленевода пройдут показательные выступления дрифтеров на льду. Участие в шоу примут более 10 спортсменов. О мероприятии сообщила городская мэрия в соцсети.
«На Дне оленевода пройдут показательные выступления по автомобильному дрифту на льду. Участие в них примут более 10 спортсменов из Салехарда», — сообщается в telegram-канале городских властей.
Для выступления большая часть дрифтеров выбрали отечественные авто. Но некоторые участники покажут выступление и на зарубежных Subaru. Для безопасности зрителей на ледовой трассе будут установлены специальные ограждения. Также там будут дежурить сотрудники полиции и скорая помощь.
День оленевода в Салехарде (ЯНАО) пройдет 23 и 24 марта на берегу реки Полябта. На праздник приедут боксер и политик Николай Валуев, боксер-тяжеловес Денис Лебедев, Евгений Макаренко. Власти организуют на празднике гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку. Гостям так же обещают развлечения и чум с искусственным интеллектом.
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