Актер Кологривый нарисовал план спецприемника, где провел ночь после дебоша. Видео

21 марта 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

После дебоша в Новосибирске Кологривого отвезли в спецприемник Фото: Илья Московец © URA.RU Актер Никита Кологривый нарисовал план изолятора, куда его доставили после дебоша в кафе Новосибирска, где он укусил официантку за ногу. О том, как он провел ночь в спецприемнике, артист рассказал в Центральном райсуде города. Новость по теме Кологривый продолжает удивлять россиян своими выходками: самые громкие скандалы с участием актера «Я попробовал местную кашу, поспал, зарисовал место своего местоположения. Это моя камера. Я там был один. Попытался пописать стихи», — сказал Кологривый. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Кологривый устроил дебош в одном из кафе Новосибирска после участия в открытии кинофестиваля «Семейные традиции». Как сообщали свидетели, артист был пьян, вел себя агрессивно, приставал к сотруднице заведения и укусил ее за ногу. После начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. На Кологривого завели дело о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста. Артист извинился за свое поведение перед девушкой, заявил, что раскаивается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Никита Кологривый нарисовал план изолятора, куда его доставили после дебоша в кафе Новосибирска, где он укусил официантку за ногу. О том, как он провел ночь в спецприемнике, артист рассказал в Центральном райсуде города. «Я попробовал местную кашу, поспал, зарисовал место своего местоположения. Это моя камера. Я там был один. Попытался пописать стихи», — сказал Кологривый. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Кологривый устроил дебош в одном из кафе Новосибирска после участия в открытии кинофестиваля «Семейные традиции». Как сообщали свидетели, артист был пьян, вел себя агрессивно, приставал к сотруднице заведения и укусил ее за ногу. После начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. На Кологривого завели дело о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста. Артист извинился за свое поведение перед девушкой, заявил, что раскаивается.