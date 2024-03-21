Актер Кологривый нарисовал план спецприемника, где провел ночь после дебоша. Видео

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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, заключение, тюрьма, решетка, спецприемник
После дебоша в Новосибирске Кологривого отвезли в спецприемник Фото:

Актер Никита Кологривый нарисовал план изолятора, куда его доставили после дебоша в кафе Новосибирска, где он укусил официантку за ногу. О том, как он провел ночь в спецприемнике, артист рассказал в Центральном райсуде города.

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«Я попробовал местную кашу, поспал, зарисовал место своего местоположения. Это моя камера. Я там был один. Попытался пописать стихи», — сказал Кологривый. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Кологривый устроил дебош в одном из кафе Новосибирска после участия в открытии кинофестиваля «Семейные традиции». Как сообщали свидетели, артист был пьян, вел себя агрессивно, приставал к сотруднице заведения и укусил ее за ногу. После начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. На Кологривого завели дело о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста. Артист извинился за свое поведение перед девушкой, заявил, что раскаивается.

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Актер Никита Кологривый нарисовал план изолятора, куда его доставили после дебоша в кафе Новосибирска, где он укусил официантку за ногу. О том, как он провел ночь в спецприемнике, артист рассказал в Центральном райсуде города. «Я попробовал местную кашу, поспал, зарисовал место своего местоположения. Это моя камера. Я там был один. Попытался пописать стихи», — сказал Кологривый. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Кологривый устроил дебош в одном из кафе Новосибирска после участия в открытии кинофестиваля «Семейные традиции». Как сообщали свидетели, артист был пьян, вел себя агрессивно, приставал к сотруднице заведения и укусил ее за ногу. После начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. На Кологривого завели дело о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста. Артист извинился за свое поведение перед девушкой, заявил, что раскаивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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