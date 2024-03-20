20 марта 2024

Профессора УрФУ с зеленкой помогла остановить на выборах случайность

Охрана заметила профессора УрФУ на выборах из-за пятна зеленки на кармане
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная приемная Медведева. Челябинск, общественная приемная, зеленка
Зеленка пролилась в кармане, что помогло вовремя заметить нарушительницу Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Профессора УрФУ Эмилию Н., которая пришла на выборы с зеленкой, от рокового шага уберегла случайность. Флакон с красителем разлился в кармане и запачкал пуховик нарушительницы, что помогло ее вовремя заметить и остановить. Подробностями с URA.RU поделился источник, знакомый с ситуацией.

«Женщина купила по пути на избирательный участок зеленку и положила в карман пуховика. Там лекарство разлилось, и пятно сразу заметила охрана. Разумеется, избирательницу и так бы проверили на входе, но эта небольшая случайность помогла еще быстрее среагировать охраннику», — объяснил собеседник агентства.

Момент, как сотрудник полиции задержал профессора, попал на видео. Позже выяснилось, что прийти на выборы с зеленкой доктора наук толкнуло отчаяние. Накануне она перевела 15 миллионов рублей неизвестным лицам, которые ей представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Аферисты пообещали вернуть деньги, если педагог придет на выборы и испортит бюллетени.

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Профессора УрФУ Эмилию Н., которая пришла на выборы с зеленкой, от рокового шага уберегла случайность. Флакон с красителем разлился в кармане и запачкал пуховик нарушительницы, что помогло ее вовремя заметить и остановить. Подробностями с URA.RU поделился источник, знакомый с ситуацией. «Женщина купила по пути на избирательный участок зеленку и положила в карман пуховика. Там лекарство разлилось, и пятно сразу заметила охрана. Разумеется, избирательницу и так бы проверили на входе, но эта небольшая случайность помогла еще быстрее среагировать охраннику», — объяснил собеседник агентства. Момент, как сотрудник полиции задержал профессора, попал на видео. Позже выяснилось, что прийти на выборы с зеленкой доктора наук толкнуло отчаяние. Накануне она перевела 15 миллионов рублей неизвестным лицам, которые ей представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Аферисты пообещали вернуть деньги, если педагог придет на выборы и испортит бюллетени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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