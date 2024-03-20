Профессора УрФУ с зеленкой помогла остановить на выборах случайность

Профессора УрФУ Эмилию Н., которая пришла на выборы с зеленкой, от рокового шага уберегла случайность. Флакон с красителем разлился в кармане и запачкал пуховик нарушительницы, что помогло ее вовремя заметить и остановить. Подробностями с URA.RU поделился источник, знакомый с ситуацией.
«Женщина купила по пути на избирательный участок зеленку и положила в карман пуховика. Там лекарство разлилось, и пятно сразу заметила охрана. Разумеется, избирательницу и так бы проверили на входе, но эта небольшая случайность помогла еще быстрее среагировать охраннику», — объяснил собеседник агентства.
Момент, как сотрудник полиции задержал профессора, попал на видео. Позже выяснилось, что прийти на выборы с зеленкой доктора наук толкнуло отчаяние. Накануне она перевела 15 миллионов рублей неизвестным лицам, которые ей представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Аферисты пообещали вернуть деньги, если педагог придет на выборы и испортит бюллетени.
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