Washington Post назвал главный страх Трампа

Washington Post: главный страх Трампа — деменция

21 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Трамп боится Альцгеймера из-за своего отца Фото: Official White House / Shealah Craighead Дональда Трампа есть страх перед деменцией, так как его отец страдал от нее. Об этом заявили в Washington Post «Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует [президенту Джо] Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу», — приводит американское издание слова бывшего топ-менеджера Trump Organization. Сотрудник видел, как Трамп общался со своим отцом, за долгие годы работы с экс-президентом. Экс-президент не раз обвинял Байдена в деменции. Трамп отмечал, что сам он успешно прошел Монреальский тест на когнитивные способности. Результаты теста бизнесмена на 2018 год подтверждал бывший врач белого дома, сообщая об их исключительности. Выборы президента США состоятся в этом году в сентябре. В начале марта кандидаты в президенты США от разных партий Джо Байден и Дональд Трамп уже развернули свои предвыборные кампании в штате Джорджия. Отмечается, что это станет первым их противостоянием в рамках президентской гонки 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональда Трампа есть страх перед деменцией, так как его отец страдал от нее. Об этом заявили в Washington Post «Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует [президенту Джо] Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу», — приводит американское издание слова бывшего топ-менеджера Trump Organization. Сотрудник видел, как Трамп общался со своим отцом, за долгие годы работы с экс-президентом. Экс-президент не раз обвинял Байдена в деменции. Трамп отмечал, что сам он успешно прошел Монреальский тест на когнитивные способности. Результаты теста бизнесмена на 2018 год подтверждал бывший врач белого дома, сообщая об их исключительности. Выборы президента США состоятся в этом году в сентябре. В начале марта кандидаты в президенты США от разных партий Джо Байден и Дональд Трамп уже развернули свои предвыборные кампании в штате Джорджия. Отмечается, что это станет первым их противостоянием в рамках президентской гонки 2024 года.