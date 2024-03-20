Появилось видео падения льда на пермячку в Березниках, от которого она погибла

Появилась видеозапись того момента, когда на женщину в Березниках упала глыба льда. От полученных травм она скончалась на месте. Видео опубликовано в telegram-канале «Пермский край».
«Момент падения глыбы льда в Березниках 18 марта, где погибла молодая девушка», — подписал автор видеозапись. Трагедия произошла на Советском проспекте.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины. Его расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Подруги погибшей рассказали агентству, что она жила с 11-летней дочерью и братом, имеющим серьезное заболевание.
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