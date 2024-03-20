20 марта 2024

Появилось видео падения льда на пермячку в Березниках, от которого она погибла

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, глыба льда, лед
Женщина шла по улице и на нее упал лед Фото:

Появилась видеозапись того момента, когда на женщину в Березниках упала глыба льда. От полученных травм она скончалась на месте. Видео опубликовано в telegram-канале «Пермский край».

«Момент падения глыбы льда в Березниках 18 марта, где погибла молодая девушка», — подписал автор видеозапись. Трагедия произошла на Советском проспекте.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины. Его расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Подруги погибшей рассказали агентству, что она жила с 11-летней дочерью и братом, имеющим серьезное заболевание.

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Появилась видеозапись того момента, когда на женщину в Березниках упала глыба льда. От полученных травм она скончалась на месте. Видео опубликовано в telegram-канале «Пермский край». «Момент падения глыбы льда в Березниках 18 марта, где погибла молодая девушка», — подписал автор видеозапись. Трагедия произошла на Советском проспекте. Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины. Его расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Подруги погибшей рассказали агентству, что она жила с 11-летней дочерью и братом, имеющим серьезное заболевание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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