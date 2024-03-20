Бастрыкин взял на контроль дело пермячки, погибшей из-за глыбы льда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование по факту гибели жительницы Пермского края, на которую упала с крыши глыба льда. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком».
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад по уголовному делу о гибели женщины в Березниках из-за падения наледи с крыши. Следователи устанавливают виновных в происшествии», — говорится в сообщении представителей СК.
Екатерина Леонова из Березников погибла из-за падения льда с крыши дома, ей было всего 36 лет. У нее осталась 11-летняя дочь. К проверке также подключилась прокуратура.
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