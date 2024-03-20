Бастрыкин взял на контроль дело пермячки, погибшей из-за глыбы льда

21 марта 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклад о расследовании факта гибели жительницы Березников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование по факту гибели жительницы Пермского края, на которую упала с крыши глыба льда. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад по уголовному делу о гибели женщины в Березниках из-за падения наледи с крыши. Следователи устанавливают виновных в происшествии», — говорится в сообщении представителей СК. Екатерина Леонова из Березников погибла из-за падения льда с крыши дома, ей было всего 36 лет. У нее осталась 11-летняя дочь. К проверке также подключилась прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование по факту гибели жительницы Пермского края, на которую упала с крыши глыба льда. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад по уголовному делу о гибели женщины в Березниках из-за падения наледи с крыши. Следователи устанавливают виновных в происшествии», — говорится в сообщении представителей СК. Екатерина Леонова из Березников погибла из-за падения льда с крыши дома, ей было всего 36 лет. У нее осталась 11-летняя дочь. К проверке также подключилась прокуратура.