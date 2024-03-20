20 марта 2024

Бастрыкин взял на контроль дело пермячки, погибшей из-за глыбы льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин ждет доклад о расследовании факта гибели жительницы Березников Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование по факту гибели жительницы Пермского края, на которую упала с крыши глыба льда. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком».

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад по уголовному делу о гибели женщины в Березниках из-за падения наледи с крыши. Следователи устанавливают виновных в происшествии», — говорится в сообщении представителей СК.

Екатерина Леонова из Березников погибла из-за падения льда с крыши дома, ей было всего 36 лет. У нее осталась 11-летняя дочь. К проверке также подключилась прокуратура.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование по факту гибели жительницы Пермского края, на которую упала с крыши глыба льда. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Дмитрию Головкину подготовить доклад по уголовному делу о гибели женщины в Березниках из-за падения наледи с крыши. Следователи устанавливают виновных в происшествии», — говорится в сообщении представителей СК. Екатерина Леонова из Березников погибла из-за падения льда с крыши дома, ей было всего 36 лет. У нее осталась 11-летняя дочь. К проверке также подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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