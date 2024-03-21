Мошенники вели по телефону профессора УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой

21 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Аферисты находились на связи с жертвой, чтобы довести задуманное до конца Фото: Денис Моргунов © URA.RU Профессора УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой, от дома и до избирательного участка вели по телефону. Это делали мошенники, которые выманили у нее 15 миллионов рублей и пообещали вернуть, если та испортит бюллетени. Подробности URA.RU рассказал источник, знакомый с делом. «Когда женщина перевела всю сумму, ей объяснили, что с ней разговаривали не сотрудники ФСБ и Центробанка. Ей велели пойти в аптеку, купить зеленку, дойти до избирательного участка и облить бюллетени. После этого обещали вернуть деньги. Видимо, будучи в шоке, она поспешила выполнить указания. Все это время незнакомцы висели на телефоне и вели ее от дома до участка», — объяснил собеседник агентства. По пути пузырек с лекарством в кармане разлился, оставив на белом пуховике зеленое пятно. На даму сразу обратил внимание охранник. Как уточнил инсайдер, даже когда педагога остановили и стали удерживать, она продолжала вести диалог с аферистами. Доктора наук арестовали на 15 суток. Кроме этого, женщине грозит уголовная ответственность по статье 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессора УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой, от дома и до избирательного участка вели по телефону. Это делали мошенники, которые выманили у нее 15 миллионов рублей и пообещали вернуть, если та испортит бюллетени. Подробности URA.RU рассказал источник, знакомый с делом. «Когда женщина перевела всю сумму, ей объяснили, что с ней разговаривали не сотрудники ФСБ и Центробанка. Ей велели пойти в аптеку, купить зеленку, дойти до избирательного участка и облить бюллетени. После этого обещали вернуть деньги. Видимо, будучи в шоке, она поспешила выполнить указания. Все это время незнакомцы висели на телефоне и вели ее от дома до участка», — объяснил собеседник агентства. По пути пузырек с лекарством в кармане разлился, оставив на белом пуховике зеленое пятно. На даму сразу обратил внимание охранник. Как уточнил инсайдер, даже когда педагога остановили и стали удерживать, она продолжала вести диалог с аферистами. Доктора наук арестовали на 15 суток. Кроме этого, женщине грозит уголовная ответственность по статье 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав».