Мошенники вели по телефону профессора УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой

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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Аферисты находились на связи с жертвой, чтобы довести задуманное до конца Фото:

Профессора УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой, от дома и до избирательного участка вели по телефону. Это делали мошенники, которые выманили у нее 15 миллионов рублей и пообещали вернуть, если та испортит бюллетени. Подробности URA.RU рассказал источник, знакомый с делом.

«Когда женщина перевела всю сумму, ей объяснили, что с ней разговаривали не сотрудники ФСБ и Центробанка. Ей велели пойти в аптеку, купить зеленку, дойти до избирательного участка и облить бюллетени. После этого обещали вернуть деньги. Видимо, будучи в шоке, она поспешила выполнить указания. Все это время незнакомцы висели на телефоне и вели ее от дома до участка», — объяснил собеседник агентства.

По пути пузырек с лекарством в кармане разлился, оставив на белом пуховике зеленое пятно. На даму сразу обратил внимание охранник. Как уточнил инсайдер, даже когда педагога остановили и стали удерживать, она продолжала вести диалог с аферистами. Доктора наук арестовали на 15 суток. Кроме этого, женщине грозит уголовная ответственность по статье 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав».

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Профессора УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой, от дома и до избирательного участка вели по телефону. Это делали мошенники, которые выманили у нее 15 миллионов рублей и пообещали вернуть, если та испортит бюллетени. Подробности URA.RU рассказал источник, знакомый с делом. «Когда женщина перевела всю сумму, ей объяснили, что с ней разговаривали не сотрудники ФСБ и Центробанка. Ей велели пойти в аптеку, купить зеленку, дойти до избирательного участка и облить бюллетени. После этого обещали вернуть деньги. Видимо, будучи в шоке, она поспешила выполнить указания. Все это время незнакомцы висели на телефоне и вели ее от дома до участка», — объяснил собеседник агентства. По пути пузырек с лекарством в кармане разлился, оставив на белом пуховике зеленое пятно. На даму сразу обратил внимание охранник. Как уточнил инсайдер, даже когда педагога остановили и стали удерживать, она продолжала вести диалог с аферистами. Доктора наук арестовали на 15 суток. Кроме этого, женщине грозит уголовная ответственность по статье 141 УК РФ — «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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