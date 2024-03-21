В мире Украина ВС РФ «Кинжалами» разгромили штаб ВСУ и базу иностранных наемников 21 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + ВКС РФ уничтожили базу иностранных наемников на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-космические силы России нанесли точечные удары ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ, базам техобеспечения и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны . Уточняется, что все цели удара были достигнуты — уничтожены все объекты. Ранее ВС РФ уничтожили порядка 100 иностранных наемников, засевших в одесском санатории. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что иностранные наемники боятся попасть на передовую, потому отсиживаются в тылу. По его словам, с них «сдувают пылинки» и берегут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военно-космические силы России нанесли точечные удары ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ, базам техобеспечения и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Уточняется, что все цели удара были достигнуты — уничтожены все объекты. Ранее ВС РФ уничтожили порядка 100 иностранных наемников, засевших в одесском санатории. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что иностранные наемники боятся попасть на передовую, потому отсиживаются в тылу. По его словам, с них «сдувают пылинки» и берегут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям