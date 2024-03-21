ВС РФ «Кинжалами» разгромили штаб ВСУ и базу иностранных наемников

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ВКС РФ уничтожили базу иностранных наемников на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военно-космические силы России нанесли точечные удары ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ, базам техобеспечения и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Уточняется, что все цели удара были достигнуты — уничтожены все объекты.

Ранее ВС РФ уничтожили порядка 100 иностранных наемников, засевших в одесском санатории. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что иностранные наемники боятся попасть на передовую, потому отсиживаются в тылу. По его словам, с них «сдувают пылинки» и берегут.

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Военно-космические силы России нанесли точечные удары ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ, базам техобеспечения и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Уточняется, что все цели удара были достигнуты — уничтожены все объекты. Ранее ВС РФ уничтожили порядка 100 иностранных наемников, засевших в одесском санатории. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что иностранные наемники боятся попасть на передовую, потому отсиживаются в тылу. По его словам, с них «сдувают пылинки» и берегут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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