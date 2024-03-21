ВС РФ «Кинжалами» разгромили штаб ВСУ и базу иностранных наемников

Военно-космические силы России нанесли точечные удары ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ, базам техобеспечения и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», — сообщается
Ранее ВС РФ уничтожили порядка 100 иностранных наемников, засевших в одесском санатории. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что иностранные наемники боятся попасть на передовую, потому отсиживаются в тылу. По его словам, с них «сдувают пылинки» и берегут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.