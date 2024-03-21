Главную провокаторшу на выборах президента в Пермском крае спасла член избиркома

21 марта 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Члены комиссии занимались подсчетом голосов, как услышали громкий звук Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первую медицинскую помощь 64-летней женщине, которая взорвала петарду в туалете ДК им. Солдатова в Пермском крае, оказала член УИК №3429 Татьяна Юлина. Тем самым она спасла ей жизнь, рассказали URA.RU в ТИК №2 Свердловского района Перми. По заданию мошенников провокаторша должна была бросить ее в членов УИК. «У Татьяны Юлиной — высшее медицинское образование, она работает заведующей аптеки. Когда в помещение, где члены УИК подсчитывали голоса после закрытия участков, вошли представители правоохранительных медицинских органов, она сразу же бросилась на помощь женщине», — отметили в ТИК. Сама Татьяна Юлина рассказывает, что в комиссии не сразу поняли, что случилось. Были далеко. Слышали только громкий звук, но подумали, что упало что-то объемное. Когда она зашла в туалет, то увидела очень много крови, ничего было непонятно. Тогда Татьяна наложила жгут из аптечки. Вторым жгутом стал ремень одного из членов комиссии. Так кровотечение было остановлено. «Важно всегда сохранять самообладание. В те минуты мне даже мысль не пришла в голову, кто это, зачем и почему — в любой ситуации важно не просто помнить клятву Гиппократа, но и оставаться человеком, помогать ближнему», — рассказала она URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что незадолго до закрытия участков в здание ДК Солдатова зашла 64-летняя женщина. Она изучила списки кандидатов, а потом ушла в туалет, где взорвала петарду. Она действовала по указанию мошенников, которые взамен обещали ей якобы списать долги за коммунальные услуги. Женщина получила травму рук, она госпитализирована. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ей грозит наказание от штрафа до пожизненного заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первую медицинскую помощь 64-летней женщине, которая взорвала петарду в туалете ДК им. Солдатова в Пермском крае, оказала член УИК №3429 Татьяна Юлина. Тем самым она спасла ей жизнь, рассказали URA.RU в ТИК №2 Свердловского района Перми. По заданию мошенников провокаторша должна была бросить ее в членов УИК. «У Татьяны Юлиной — высшее медицинское образование, она работает заведующей аптеки. Когда в помещение, где члены УИК подсчитывали голоса после закрытия участков, вошли представители правоохранительных медицинских органов, она сразу же бросилась на помощь женщине», — отметили в ТИК. Сама Татьяна Юлина рассказывает, что в комиссии не сразу поняли, что случилось. Были далеко. Слышали только громкий звук, но подумали, что упало что-то объемное. Когда она зашла в туалет, то увидела очень много крови, ничего было непонятно. Тогда Татьяна наложила жгут из аптечки. Вторым жгутом стал ремень одного из членов комиссии. Так кровотечение было остановлено. «Важно всегда сохранять самообладание. В те минуты мне даже мысль не пришла в голову, кто это, зачем и почему — в любой ситуации важно не просто помнить клятву Гиппократа, но и оставаться человеком, помогать ближнему», — рассказала она URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что незадолго до закрытия участков в здание ДК Солдатова зашла 64-летняя женщина. Она изучила списки кандидатов, а потом ушла в туалет, где взорвала петарду. Она действовала по указанию мошенников, которые взамен обещали ей якобы списать долги за коммунальные услуги. Женщина получила травму рук, она госпитализирована. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ей грозит наказание от штрафа до пожизненного заключения.