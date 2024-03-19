В Амурской области пропала связь с горняками после обвала породы на руднике: главное к утру 19 марта

В Амурской области на руднике произошел обвал горных пород. По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами. Проводятся работы по восстановлению связи с горняками. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Что известно о ЧП
Обвал произошел на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области. Предварительно, горняки под завалами живы. Причины произошедшего пока неизвестны.
Предприятие по вентиляционному уклону направило группу спасателей. Также сообщалось о проведении спасательных работ, восстановлении связи и механизированной очистке транспортного уклона, пишет РБК.
МЧС начало спасать горняков
На место отправились 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Также из Хабаровского края к месту вылетел вертолет Ми-8 с 13 спасателями и специальным оборудованием на борту.
Реакция губернатора и силовиков
Губернатор Амурской области Василий Орлов взял ЧП на личный контроль. Он заявил, что для спасения людей мобилизованы все силы. По данным местной прокуратуры, под завалами могут находиться 15 человек.
В СКР по региону организовали проведение доследственной проверки. На место отправили следователей-криминалистов.
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