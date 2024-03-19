В Амурской области пропала связь с горняками после обвала породы на руднике: главное к утру 19 марта

После обвала породы на руднике в Амурской области под завалами оказались люди
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Предварительно, горняки под завалами живы Фото:

В Амурской области на руднике произошел обвал горных пород. По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами. Проводятся работы по восстановлению связи с горняками. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.

Что известно о ЧП

Обвал произошел на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области. Предварительно, горняки под завалами живы. Причины произошедшего пока неизвестны.

Предприятие по вентиляционному уклону направило группу спасателей. Также сообщалось о проведении спасательных работ, восстановлении связи и механизированной очистке транспортного уклона, пишет РБК.

МЧС начало спасать горняков

На место отправились 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Также из Хабаровского края к месту вылетел вертолет Ми-8 с 13 спасателями и специальным оборудованием на борту.

Реакция губернатора и силовиков

Губернатор Амурской области Василий Орлов взял ЧП на личный контроль. Он заявил, что для спасения людей мобилизованы все силы. По данным местной прокуратуры, под завалами могут находиться 15 человек.

В СКР по региону организовали проведение доследственной проверки. На место отправили следователей-криминалистов.

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В Амурской области на руднике произошел обвал горных пород. По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами. Проводятся работы по восстановлению связи с горняками. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU. Обвал произошел на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области. Предварительно, горняки под завалами живы. Причины произошедшего пока неизвестны. Предприятие по вентиляционному уклону направило группу спасателей. Также сообщалось о проведении спасательных работ, восстановлении связи и механизированной очистке транспортного уклона, пишет РБК. На место отправились 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Также из Хабаровского края к месту вылетел вертолет Ми-8 с 13 спасателями и специальным оборудованием на борту. Губернатор Амурской области Василий Орлов взял ЧП на личный контроль. Он заявил, что для спасения людей мобилизованы все силы. По данным местной прокуратуры, под завалами могут находиться 15 человек. В СКР по региону организовали проведение доследственной проверки. На место отправили следователей-криминалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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