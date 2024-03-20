Спасатели пробуют пробиться к горнякам в заваленной шахте в Амурской области. Фото

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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, шлем, каска, спасатель
В Амурскую область прибыл спецборт со спасателями из Кузбасса Фото:

В Амурской области на золотодобывающем руднике «Пионер» спасатели вторые сутки пытаются пробиться к горнякам, которые оказались в заваленной шахте. Всего под завалами находится 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«Вторую разведывательную скважину решено бурить в заваленную шахту на руднике „Пионер“ в Амурской области», — передает Орлов в своем telegram-канале. Он отметил, что под завалами находятся 13 горняков.

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По словам губернатора региона, в готовые скважины спустят специальные камеры. Их доставили из Новокузнецка. На данный момент расчистка завала продолжается. На месте трудятся спасатели из Приморского, Хабаровского краев и Нерюнгри. В ночное время специалисты приступят к возведению бетонной перемычки, она защитит от повторного обвала и воды.

Кроме того, Орлов добавил, что в Амурскую область прибыл спецборт Ил-76 МЧС РФ. В нем находятся дополнительная группа спасателей из Кузбасса. На руднике также дежурит медицинский персонал.

Ранее на руднике «Пионер» произошел взрыв. В это время там находились горняки, которые пропали под завалами. После произошедшего вода в шахте поднялась почти на 15 метров. В Amur Mash уточнили, что воду откачивали насосами, на место был направлен самолет Ми-8 из Хабаровска.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП. В свою очередь, глава России поручил принят меры по оказанию необходимой помощи.

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В Амурской области на золотодобывающем руднике «Пионер» спасатели вторые сутки пытаются пробиться к горнякам, которые оказались в заваленной шахте. Всего под завалами находится 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. «Вторую разведывательную скважину решено бурить в заваленную шахту на руднике „Пионер“ в Амурской области», — передает Орлов в своем telegram-канале. Он отметил, что под завалами находятся 13 горняков. По словам губернатора региона, в готовые скважины спустят специальные камеры. Их доставили из Новокузнецка. На данный момент расчистка завала продолжается. На месте трудятся спасатели из Приморского, Хабаровского краев и Нерюнгри. В ночное время специалисты приступят к возведению бетонной перемычки, она защитит от повторного обвала и воды. Кроме того, Орлов добавил, что в Амурскую область прибыл спецборт Ил-76 МЧС РФ. В нем находятся дополнительная группа спасателей из Кузбасса. На руднике также дежурит медицинский персонал. Ранее на руднике «Пионер» произошел взрыв. В это время там находились горняки, которые пропали под завалами. После произошедшего вода в шахте поднялась почти на 15 метров. В Amur Mash уточнили, что воду откачивали насосами, на место был направлен самолет Ми-8 из Хабаровска. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП. В свою очередь, глава России поручил принят меры по оказанию необходимой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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