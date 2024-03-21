Суд ЯНАО накинул срок экс-главе поселка, осужденного за растрату

Экс-главе поселка Ярошу не удалось добиться апелляции в суде ЯНАО

22 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Суд ЯНАО не удовлетворил апелляцию Яроша, а добавил дополнительный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В ЯНАО вступил в законную силу приговор по делу экс-главы поселка Пангоды Игоря Яроша, осужденного за растрату. Окружной суд рассмотрел доводы обвинения и защиты и не только оставил приговор Надымского суда в силе, но к приговору экс-чиновника дополнительные полгода, сообщается в приговоре апелляционной инстанции. «Приговор Надымского городского суда ЯНАО от 28 ноября 2023 года в отношении Игоря Яроша отменить и постановить в отношении него новый обвинительный приговор. Признать Яроша виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчислять с 29 февраля 2024 года», — сообщается в апелляционным приговоре, опубликованном на сайте суда ЯНАО. Защита Яроша обратилась с ходатайством отменить приговор первой инстанции, исходя из того, что экс-глава «не является субъектом растраты», а субсидия на благоустройство парка по улице Полярников выделялись другому учреждению. Но суд отметил, что глава поселка нес полную ответственность за действия подведомственного мэрии предприятия. «Не учтено, что управление муниципального хозяйства (УМХ), согласно положения о нем наделено имуществом лишь на праве оперативного управления. Собственником имущества, является муниципальное образование — Пангоды, а после его ликвидации — Надымский район», — указывает суд ЯНАО. В результате, суд ЯНАО не только удовлетворил просьбы защиты, а ужесточил наказание Ярошу, добавив к ранее полученным двум годам заключения еще полгода. Экс-чиновнику предстоит провести в колонии общего режима два года шесть месяцев. В 2020 году Ярош, выполняя обязанности мэра поселка, присвоил себе часть средств, предназначенных для устройства парка в Пангодах. В 2021 году против него возбуждено уголовное дело за растрату. Дело было передано в суд, но в январе 2023 года суд его оправдал. Сторона обвинения подала апелляционную жалобу и добилась вынесения обвинительного приговора. Защита Яроша пыталась оспорить новый приговор в окружном суде, но не смогла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО вступил в законную силу приговор по делу экс-главы поселка Пангоды Игоря Яроша, осужденного за растрату. Окружной суд рассмотрел доводы обвинения и защиты и не только оставил приговор Надымского суда в силе, но к приговору экс-чиновника дополнительные полгода, сообщается в приговоре апелляционной инстанции. «Приговор Надымского городского суда ЯНАО от 28 ноября 2023 года в отношении Игоря Яроша отменить и постановить в отношении него новый обвинительный приговор. Признать Яроша виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчислять с 29 февраля 2024 года», — сообщается в апелляционным приговоре, опубликованном на сайте суда ЯНАО. Защита Яроша обратилась с ходатайством отменить приговор первой инстанции, исходя из того, что экс-глава «не является субъектом растраты», а субсидия на благоустройство парка по улице Полярников выделялись другому учреждению. Но суд отметил, что глава поселка нес полную ответственность за действия подведомственного мэрии предприятия. «Не учтено, что управление муниципального хозяйства (УМХ), согласно положения о нем наделено имуществом лишь на праве оперативного управления. Собственником имущества, является муниципальное образование — Пангоды, а после его ликвидации — Надымский район», — указывает суд ЯНАО. В результате, суд ЯНАО не только удовлетворил просьбы защиты, а ужесточил наказание Ярошу, добавив к ранее полученным двум годам заключения еще полгода. Экс-чиновнику предстоит провести в колонии общего режима два года шесть месяцев. В 2020 году Ярош, выполняя обязанности мэра поселка, присвоил себе часть средств, предназначенных для устройства парка в Пангодах. В 2021 году против него возбуждено уголовное дело за растрату. Дело было передано в суд, но в январе 2023 года суд его оправдал. Сторона обвинения подала апелляционную жалобу и добилась вынесения обвинительного приговора. Защита Яроша пыталась оспорить новый приговор в окружном суде, но не смогла.