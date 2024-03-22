Вступил в силу закон о запрете рекламы у иноагентов: что запрещено и какое наказание за нарушения

Вступил в силу закон о запрете рекламы у иноагентов

22 марта 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Закон вступает в силу 22 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президентом РФ был подписан закон, запрещающий размещать рекламу у иностранных агентов. Поправки вносятся в законы «О рекламе», «О средствах массовой информации» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Сегодня, 22 марта, закон вступает в силу. URA.RU рассказывает о том, кто такие иноагенты и в чем суть закона. Кто считается иноагентом За иностранных агентов принимают организации, объединения, людей или СМИ, которые получают помощь от иностранных источников или находятся под иностранным влиянием. Также, чтобы считаться иноагентом, надо участвовать в политической деятельности страны, быть распространителем или участвовать в создании материалов и сообщений для неопределенного круга лиц, вести целенаправленный сбор сведений о военной деятельности РФ или финансировать все перечисленное ранее. Список тех, кто уже признан иноагентом, находится на сайте Минюста. Реестр постоянно обновляется, сейчас там более 780 человек и организаций. По данным Минюста РФ, в 2023 году более 200 юридических и физических лиц разместили рекламу у иностранных агентов. Эти данные использовали для обоснования к законопроекту. Статус иноагента можно снять, как этого не так давно добился блогер Николай Соболев. Как отмечал депутат Госдумы Антон Горелкин, снятие статуса иноагента может перейти в обычную практику Минюста. Для этого надо доказать, что иностранного агента не финансируют иностранные структуры, а сам он больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов. Что будет запрещать закон о рекламе Граждане и компании не смогут размещать рекламы на любых информационных площадках иноагентов: площадках, блогах, социальных сетях и прочем. Эта норма добавлена в закон о рекламе. Последствия нарушения закона За размещение рекламы иноагентом, ему грозит административная ответственность. Физические лица могут получить штрафы до 50 тысяч рублей, штраф для юридических лиц может доходить до 300 тысяч рублей. Что касается организаций, то штраф для малых предприятий доходит до 250 тысяч рублей, для крупных — до 500 тысяч. Это предусматривает часть 8 статьи 19.34 КоАП РФ За повторные нарушения может быть начато уголовное преследование по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Иноагентам тогда может грозить до двух лет лишения свободы. Среди возможных наказаний данной статье также отмечаются штраф до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Что касается тех, кто захотел разместить рекламу у иноагента, то в законе в отдельной статье не прописано, что за этим последует. Однако, вероятней всего, будет задействована ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. В ней предусматривается штраф для физических лиц в размере до 2500 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч, для малых предприятий — до 250 тысяч, а для средних и крупных предприятий — 500 тысяч. Если же реклама иноагентов размещается в СМИ, то оно получит предупреждение. При игнорировании предупреждения издание будет привлечено к административной ответственности, штраф по которой до 300 тысяч рублей. Это прописано в ч. 42 ст. 19.5 КоАП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президентом РФ был подписан закон, запрещающий размещать рекламу у иностранных агентов. Поправки вносятся в законы «О рекламе», «О средствах массовой информации» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Сегодня, 22 марта, закон вступает в силу. URA.RU рассказывает о том, кто такие иноагенты и в чем суть закона. За иностранных агентов принимают организации, объединения, людей или СМИ, которые получают помощь от иностранных источников или находятся под иностранным влиянием. Также, чтобы считаться иноагентом, надо участвовать в политической деятельности страны, быть распространителем или участвовать в создании материалов и сообщений для неопределенного круга лиц, вести целенаправленный сбор сведений о военной деятельности РФ или финансировать все перечисленное ранее. Список тех, кто уже признан иноагентом, находится на сайте Минюста. Реестр постоянно обновляется, сейчас там более 780 человек и организаций. По данным Минюста РФ, в 2023 году более 200 юридических и физических лиц разместили рекламу у иностранных агентов. Эти данные использовали для обоснования к законопроекту. Статус иноагента можно снять, как этого не так давно добился блогер Николай Соболев. Как отмечал депутат Госдумы Антон Горелкин, снятие статуса иноагента может перейти в обычную практику Минюста. Для этого надо доказать, что иностранного агента не финансируют иностранные структуры, а сам он больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов. Граждане и компании не смогут размещать рекламы на любых информационных площадках иноагентов: площадках, блогах, социальных сетях и прочем. Эта норма добавлена в закон о рекламе. За размещение рекламы иноагентом, ему грозит административная ответственность. Физические лица могут получить штрафы до 50 тысяч рублей, штраф для юридических лиц может доходить до 300 тысяч рублей. Что касается организаций, то штраф для малых предприятий доходит до 250 тысяч рублей, для крупных — до 500 тысяч. Это предусматривает часть 8 статьи 19.34 КоАП РФ За повторные нарушения может быть начато уголовное преследование по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Иноагентам тогда может грозить до двух лет лишения свободы. Среди возможных наказаний данной статье также отмечаются штраф до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Что касается тех, кто захотел разместить рекламу у иноагента, то в законе в отдельной статье не прописано, что за этим последует. Однако, вероятней всего, будет задействована ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. В ней предусматривается штраф для физических лиц в размере до 2500 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч, для малых предприятий — до 250 тысяч, а для средних и крупных предприятий — 500 тысяч. Если же реклама иноагентов размещается в СМИ, то оно получит предупреждение. При игнорировании предупреждения издание будет привлечено к административной ответственности, штраф по которой до 300 тысяч рублей. Это прописано в ч. 42 ст. 19.5 КоАП.