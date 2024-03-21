Тюменского ресторатора обокрали в туалете ее же заведения

Тюменец украл 570 000 рублей из сумки хозяйки ресторана, в котором отдыхал

22 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Бизнесвумен забыла сумочку с деньгами в уборной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелицу тюменского ресторана обокрали на 570 000 рублей. Бизнес-леди забыла сумку с деньгами в туалетной кабинке своего заведения, откуда их украл посетитель. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Владелица ресторана приехала в свое заведение с сумочкой, в которой лежали 570 000 рублей. Это были накопления женщины, которые она взяла с собой, чтобы оплатить работы по строительству нового ресторана. В какой-то момент тюменка отошла в общую уборную, а затем забыла сумочку в туалетной кабинке, на диспенсере для бумаги. Спустя время туда же зашел посетитель ресторана, который открыл ридикюль, увидел пачку денег и забрал их», — говорится в материалах. В заведении мужчина находился с супругой. Ей он о краже не сказал. Прикинувшись больным, он попросил жену поехать домой, так как чувствует себя нехорошо. Пара отменила заказ и уехала. Владелица денег не сразу обнаружила пропажу. Она уехала в другой ресторан, и лишь спустя 20 минут поняла, что сумки при ней нет. Вернувшись, женщина узнала, что ее сумочку нашли в уборной, но денег в ней уже не было. Похищенные деньги вор потратить не успел. Он планировал положить их на накопительный счет, но полиция нашла его раньше. По итогу мужчина вернул всю сумму бизнес-леди, а она отказалась от каких-либо претензий в его адрес. Тюменца приговорили к году лишения свободы условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелицу тюменского ресторана обокрали на 570 000 рублей. Бизнес-леди забыла сумку с деньгами в туалетной кабинке своего заведения, откуда их украл посетитель. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Владелица ресторана приехала в свое заведение с сумочкой, в которой лежали 570 000 рублей. Это были накопления женщины, которые она взяла с собой, чтобы оплатить работы по строительству нового ресторана. В какой-то момент тюменка отошла в общую уборную, а затем забыла сумочку в туалетной кабинке, на диспенсере для бумаги. Спустя время туда же зашел посетитель ресторана, который открыл ридикюль, увидел пачку денег и забрал их», — говорится в материалах. В заведении мужчина находился с супругой. Ей он о краже не сказал. Прикинувшись больным, он попросил жену поехать домой, так как чувствует себя нехорошо. Пара отменила заказ и уехала. Владелица денег не сразу обнаружила пропажу. Она уехала в другой ресторан, и лишь спустя 20 минут поняла, что сумки при ней нет. Вернувшись, женщина узнала, что ее сумочку нашли в уборной, но денег в ней уже не было. Похищенные деньги вор потратить не успел. Он планировал положить их на накопительный счет, но полиция нашла его раньше. По итогу мужчина вернул всю сумму бизнес-леди, а она отказалась от каких-либо претензий в его адрес. Тюменца приговорили к году лишения свободы условно.