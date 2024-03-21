21 марта 2024

Тюменского ресторатора обокрали в туалете ее же заведения

Тюменец украл 570 000 рублей из сумки хозяйки ресторана, в котором отдыхал
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Ириной Текслер, супругой Алексея Текслера, губернатора Челябинской области. Челябинск, кольцо, клатч, прада, дамская сумочка
Бизнесвумен забыла сумочку с деньгами в уборной Фото:

Владелицу тюменского ресторана обокрали на 570 000 рублей. Бизнес-леди забыла сумку с деньгами в туалетной кабинке своего заведения, откуда их украл посетитель. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU.

«Владелица ресторана приехала в свое заведение с сумочкой, в которой лежали 570 000 рублей. Это были накопления женщины, которые она взяла с собой, чтобы оплатить работы по строительству нового ресторана. В какой-то момент тюменка отошла в общую уборную, а затем забыла сумочку в туалетной кабинке, на диспенсере для бумаги. Спустя время туда же зашел посетитель ресторана, который открыл ридикюль, увидел пачку денег и забрал их», — говорится в материалах.

В заведении мужчина находился с супругой. Ей он о краже не сказал. Прикинувшись больным, он попросил жену поехать домой, так как чувствует себя нехорошо. Пара отменила заказ и уехала.

Владелица денег не сразу обнаружила пропажу. Она уехала в другой ресторан, и лишь спустя 20 минут поняла, что сумки при ней нет. Вернувшись, женщина узнала, что ее сумочку нашли в уборной, но денег в ней уже не было.

Похищенные деньги вор потратить не успел. Он планировал положить их на накопительный счет, но полиция нашла его раньше. По итогу мужчина вернул всю сумму бизнес-леди, а она отказалась от каких-либо претензий в его адрес. Тюменца приговорили к году лишения свободы условно.

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Владелицу тюменского ресторана обокрали на 570 000 рублей. Бизнес-леди забыла сумку с деньгами в туалетной кабинке своего заведения, откуда их украл посетитель. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Владелица ресторана приехала в свое заведение с сумочкой, в которой лежали 570 000 рублей. Это были накопления женщины, которые она взяла с собой, чтобы оплатить работы по строительству нового ресторана. В какой-то момент тюменка отошла в общую уборную, а затем забыла сумочку в туалетной кабинке, на диспенсере для бумаги. Спустя время туда же зашел посетитель ресторана, который открыл ридикюль, увидел пачку денег и забрал их», — говорится в материалах. В заведении мужчина находился с супругой. Ей он о краже не сказал. Прикинувшись больным, он попросил жену поехать домой, так как чувствует себя нехорошо. Пара отменила заказ и уехала. Владелица денег не сразу обнаружила пропажу. Она уехала в другой ресторан, и лишь спустя 20 минут поняла, что сумки при ней нет. Вернувшись, женщина узнала, что ее сумочку нашли в уборной, но денег в ней уже не было. Похищенные деньги вор потратить не успел. Он планировал положить их на накопительный счет, но полиция нашла его раньше. По итогу мужчина вернул всю сумму бизнес-леди, а она отказалась от каких-либо претензий в его адрес. Тюменца приговорили к году лишения свободы условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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