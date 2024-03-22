На месте ЧП в «Крокусе» создали оперштаб

Все силы и средства направлены на место происшествия
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
На месте ЧП в «Крокусе» создан оперативный штаб. Об этом сообщила администрация Красногорска.
«На месте ЧП в „Крокусе“ создан оперативный штаб, все силы и средства направлены на место происшествия, информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости.
В Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Погибли как минимум 15 человек.
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