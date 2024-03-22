На месте ЧП в «Крокусе» создали оперштаб

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Жители города во время самоизоляции. Курган , оперативный штаб, оперштаб
Все силы и средства направлены на место происшествия Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

На месте ЧП в «Крокусе» создан оперативный штаб. Об этом сообщила администрация Красногорска.

«На месте ЧП в „Крокусе“ создан оперативный штаб, все силы и средства направлены на место происшествия, информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости.

В Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Погибли как минимум 15 человек.

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На месте ЧП в «Крокусе» создан оперативный штаб. Об этом сообщила администрация Красногорска. «На месте ЧП в „Крокусе“ создан оперативный штаб, все силы и средства направлены на место происшествия, информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. В Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Погибли как минимум 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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