На месте ЧП в «Крокусе» создали оперштаб

22 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Все силы и средства направлены на место происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» На месте ЧП в «Крокусе» создан оперативный штаб. Об этом сообщила администрация Красногорска. «На месте ЧП в „Крокусе“ создан оперативный штаб, все силы и средства направлены на место происшествия, информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. В Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Погибли как минимум 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте ЧП в «Крокусе» создан оперативный штаб. Об этом сообщила администрация Красногорска. «На месте ЧП в „Крокусе“ создан оперативный штаб, все силы и средства направлены на место происшествия, информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. В Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Погибли как минимум 15 человек.