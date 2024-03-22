Ветеран «Альфа»: стрельба в «Крокусе» может быть ответом на Днепрогэс

22 марта 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

На бандитскую разборку и акт захвата заложников ситуация в «Крокус сити Холле» не похожа, отметил Сергей Гончаров Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Стрельба по людям в концертном зале «Крокус сити Холл» (город Красногорск, Подмосковье) могла стать ответом Украины на утренний удар по Днепрогэс (город Запорожье находится под контролем ВСУ). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «На бандитскую разборку не похоже. На какие-то другие вещи, которые были бы криминалом, тоже нет. Захват заложников — тоже не похоже. Мне кажется, это просто такой акт терроризма для запугивания нашего населения в центре нашей столицы, в Москве. Я думаю, что все-таки к этому причастна украинская агентура, которую никто и не скрывает, что она есть у нас по всей России. Думаю, она у нас есть и в Москве. Это ответка или, по крайней мере, как говорят, реакция на то, что на поле боя Украина ничего не может сделать, а вот нацист Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) может. Это акт того, что они что-то могут доказать, что они существуют и сказать, что вы разбомбили нашу Днепрогэс, а мы будем убивать ни в чем не повинных граждан. Это мое мнение», — заявил Сергей Гончаров. При этом президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» подчеркнул, что в «Крокус сити Холл» хорошая система охраны, поэтому непонятно, как люди в камуфляже с автоматами могли пройти. «Как они могли пройти — надо задавать этот вопрос в службу безопасности „Крокус сити Холла“. Я неоднократно проводил там мероприятия Ассоциации и знаю, что там все-таки система пропуска довольно-таки серьезная», — добавил Гончаров. Неизвестные с автоматами устроили стрельбу в концертном зале «Крокус сити Холл». Началось все перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Есть погибшие и пострадавшие. По данным блогера (Zergulio) Сергея Колясникова, утром 22 марта станции в Винницкой и в Харьковской областях попали под удар. Были повреждены Ладыженская, Змиевская ГРЭС и Днепропетровская ГЭС. Позже об этом сообщил и министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате атаки была обесточена линия электропередач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрельба по людям в концертном зале «Крокус сити Холл» (город Красногорск, Подмосковье) могла стать ответом Украины на утренний удар по Днепрогэс (город Запорожье находится под контролем ВСУ). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «На бандитскую разборку не похоже. На какие-то другие вещи, которые были бы криминалом, тоже нет. Захват заложников — тоже не похоже. Мне кажется, это просто такой акт терроризма для запугивания нашего населения в центре нашей столицы, в Москве. Я думаю, что все-таки к этому причастна украинская агентура, которую никто и не скрывает, что она есть у нас по всей России. Думаю, она у нас есть и в Москве. Это ответка или, по крайней мере, как говорят, реакция на то, что на поле боя Украина ничего не может сделать, а вот нацист Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) может. Это акт того, что они что-то могут доказать, что они существуют и сказать, что вы разбомбили нашу Днепрогэс, а мы будем убивать ни в чем не повинных граждан. Это мое мнение», — заявил Сергей Гончаров. При этом президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» подчеркнул, что в «Крокус сити Холл» хорошая система охраны, поэтому непонятно, как люди в камуфляже с автоматами могли пройти. «Как они могли пройти — надо задавать этот вопрос в службу безопасности „Крокус сити Холла“. Я неоднократно проводил там мероприятия Ассоциации и знаю, что там все-таки система пропуска довольно-таки серьезная», — добавил Гончаров. Неизвестные с автоматами устроили стрельбу в концертном зале «Крокус сити Холл». Началось все перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Есть погибшие и пострадавшие. По данным блогера (Zergulio) Сергея Колясникова, утром 22 марта станции в Винницкой и в Харьковской областях попали под удар. Были повреждены Ладыженская, Змиевская ГРЭС и Днепропетровская ГЭС. Позже об этом сообщил и министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате атаки была обесточена линия электропередач.