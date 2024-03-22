22 марта 2024

СОБР начал операцию в здании «Крокус сити холл»

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, курок, бойня
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошла стрельба Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Они эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Они вместе эвакуируют людей, а также ведут поиск преступников.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Они эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Они вместе эвакуируют людей, а также ведут поиск преступников. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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