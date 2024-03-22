СОБР начал операцию в здании «Крокус сити холл»

Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Они эвакуируют людей и ищут преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«В настоящий момент бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Они вместе эвакуируют людей, а также ведут поиск преступников.
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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