Собянин отменил массовые мероприятия в Москве после ЧП в «Крокус сити холл»

С 22 по 23 марта в Москве отменили все мероприятия из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холла». Такое решение принял мэр города Сергей Собянин.
«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в telegram-канале.
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Собирают личный состав полиции для усилений. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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