22 марта 2024

Собянин отменил массовые мероприятия в Москве после ЧП в «Крокус сити холл»

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В Москве отменили все виды мероприятий из-за стрельбы в «Крокус сити холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

С 22 по 23 марта в Москве отменили все мероприятия из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холла». Такое решение принял мэр города Сергей Собянин.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в telegram-канале.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Собирают личный состав полиции для усилений. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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С 22 по 23 марта в Москве отменили все мероприятия из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холла». Такое решение принял мэр города Сергей Собянин. «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Собирают личный состав полиции для усилений. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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