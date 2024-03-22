Собянин отменил массовые мероприятия в Москве после ЧП в «Крокус сити холл»

22 марта 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

В Москве отменили все виды мероприятий из-за стрельбы в «Крокус сити холле» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» С 22 по 23 марта в Москве отменили все мероприятия из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холла». Такое решение принял мэр города Сергей Собянин. «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Собирают личный состав полиции для усилений. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 22 по 23 марта в Москве отменили все мероприятия из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холла». Такое решение принял мэр города Сергей Собянин. «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что в Москве введен план «Сирена». Собирают личный состав полиции для усилений. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.