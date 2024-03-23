Подполковник Иванников: к стрельбе в «Крокусе» может быть причастна Франция

23 марта 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Подполковник запаса МВД Олег Иванников призвал избегать массовых мероприятий Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» К стрельбе и пожару в в концертном зале «Крокус Сити Холла» могут быть причастны французские спецслужбы. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Вызывает большое подозрение сегодня причастность французских спецслужб к организации этого террористического акта. Буквально сегодня утром мировые СМИ облетела фотография президента Франции Эммануэля Макрона, где он бьет со всей силы по боксерской груше. Это можно расценивать как прямую угрозу России. Сегодняшний террористический акт я связываю одной цепочкой с этой фотографией», — сказал Олег Иванников. По его словам, Запад уже признал свое непосредственное участие в атаках на Россию. «Конечно, будут проведены необходимые оперативно-следственные действия. Будут установлены участники, также пути их следования к месту совершения преступления, пути отхода. Еще не совсем наше гражданское общество осознало, что мы два года находимся в режиме контртеррористической операции и с нами воюет вся Европа, посылает наемников в Белгородскую область практически со всех стран-союзников Украины. Это показатель того, что надо наконец-то сплотиться и всем вместе взяться за борьбу с терроризмом и денацификацией Украины», — отметил эксперт. Полковник запаса призвал сохранять бдительность, следить за своей безопасностью и своих близких. «Желательно воздержаться россиянам от посещений массовых мероприятий и проявлять бдительность, прежде всего к окружающим. Главное обеспечить безопасность общеобразовательных школ и садов, потому что это самое важное для любого гражданина России место, где сосредоточены детишки. Поэтому я бы акцентировал внимание именно на образовательных учебных заведениях», — заключил Иванников. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выложил в социальных сетях снимки своих тренировок по боксу. Как сообщают Daily Mail, это позиционирование себя как сильного человека Европы, противостоящего лидеру РФ Владимиру Путину. Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» начались в 20:09 по московскому времени. Произошло это перед началом концерта группы «Пикник». После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибло и более 100 пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице на выходные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К стрельбе и пожару в в концертном зале «Крокус Сити Холла» могут быть причастны французские спецслужбы. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Вызывает большое подозрение сегодня причастность французских спецслужб к организации этого террористического акта. Буквально сегодня утром мировые СМИ облетела фотография президента Франции Эммануэля Макрона, где он бьет со всей силы по боксерской груше. Это можно расценивать как прямую угрозу России. Сегодняшний террористический акт я связываю одной цепочкой с этой фотографией», — сказал Олег Иванников. По его словам, Запад уже признал свое непосредственное участие в атаках на Россию. «Конечно, будут проведены необходимые оперативно-следственные действия. Будут установлены участники, также пути их следования к месту совершения преступления, пути отхода. Еще не совсем наше гражданское общество осознало, что мы два года находимся в режиме контртеррористической операции и с нами воюет вся Европа, посылает наемников в Белгородскую область практически со всех стран-союзников Украины. Это показатель того, что надо наконец-то сплотиться и всем вместе взяться за борьбу с терроризмом и денацификацией Украины», — отметил эксперт. Полковник запаса призвал сохранять бдительность, следить за своей безопасностью и своих близких. «Желательно воздержаться россиянам от посещений массовых мероприятий и проявлять бдительность, прежде всего к окружающим. Главное обеспечить безопасность общеобразовательных школ и садов, потому что это самое важное для любого гражданина России место, где сосредоточены детишки. Поэтому я бы акцентировал внимание именно на образовательных учебных заведениях», — заключил Иванников. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выложил в социальных сетях снимки своих тренировок по боксу. Как сообщают Daily Mail, это позиционирование себя как сильного человека Европы, противостоящего лидеру РФ Владимиру Путину. Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» начались в 20:09 по московскому времени. Произошло это перед началом концерта группы «Пикник». После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибло и более 100 пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице на выходные.