В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров на фоне теракта

Пассажиров усиленно досматривают в метро (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает дептранс.
«В московском метро после теракта в Красногорске проводятся усиленные досмотры пассажиров», — сказано в тексте. Передает ТАСС.
В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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