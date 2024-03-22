22 марта 2024

В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров на фоне теракта

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В екатеринбургском метрополитене усилены меры безопасности. Екатеринбург, досмотр, екатеринбургский метрополитен, площадь 1905года, метро, пост досмотра, усиление мер безопасности
Пассажиров усиленно досматривают в метро (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает дептранс.

«В московском метро после теракта в Красногорске проводятся усиленные досмотры пассажиров», — сказано в тексте. Передает ТАСС.

В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает дептранс. «В московском метро после теракта в Красногорске проводятся усиленные досмотры пассажиров», — сказано в тексте. Передает ТАСС. В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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