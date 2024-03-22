В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров на фоне теракта

23 марта 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Пассажиров усиленно досматривают в метро (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает дептранс. «В московском метро после теракта в Красногорске проводятся усиленные досмотры пассажиров», — сказано в тексте. Передает ТАСС. В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает дептранс. «В московском метро после теракта в Красногорске проводятся усиленные досмотры пассажиров», — сказано в тексте. Передает ТАСС. В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.