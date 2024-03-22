Губернатор Махонин поручил усилить меры безопасности в Пермском крае

Дмитрий Махонин находится на связи с руководителями силовых структур Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные, после теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом глава Пермского края написал в своем telegram-канале.

«Поручил усилить меры безопасности в регионе. Отменяем все развлекательные мероприятия на этих выходных», — написал Махонин.

Губернатор отметил, что находится на связи с руководителями силовых структур. Уточняется, что все спецслужбы и ведомства находятся в состоянии постоянной готовности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала и устроили взрыв, после которого начался пожар. На данный момент сообщается о 40 погибших и более 100 пострадавших. На месте работают спецслужбы.