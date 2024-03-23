Среди пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» есть дети

23 марта 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Среди пострадавших при теракте числятся дети (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В числе пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» в Подмосковье есть дети. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. «Страшная трагедия. Пострадали дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — написала Ярославская в своем telegram-канале. Теракт произошел в «Крокус Сити холле» 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В числе пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» в Подмосковье есть дети. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. «Страшная трагедия. Пострадали дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — написала Ярославская в своем telegram-канале. Теракт произошел в «Крокус Сити холле» 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов.