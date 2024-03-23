Среди пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» есть дети

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Среди пострадавших при теракте числятся дети (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В числе пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» в Подмосковье есть дети. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Страшная трагедия. Пострадали дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — написала Ярославская в своем telegram-канале.

Теракт произошел в «Крокус Сити холле» 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов.

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В числе пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» в Подмосковье есть дети. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. «Страшная трагедия. Пострадали дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — написала Ярославская в своем telegram-канале. Теракт произошел в «Крокус Сити холле» 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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