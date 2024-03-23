Среди пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» есть дети

Среди пострадавших при теракте числятся дети (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В числе пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» в Подмосковье есть дети. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Страшная трагедия. Пострадали дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», —
Теракт произошел в «Крокус Сити холле» 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов.
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