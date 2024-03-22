Моор отменил массовые мероприятия в регионе после ЧП в «Крокус Сити Холле»

В регионе два дня не будут проходить мероприятия из-за теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU

На территории Тюменской области с 23 по 24 марта отменили все мероприятия. Такое решение было принято в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщил глава региона Александр Моор.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье, отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной», — написал Моор в telegram-канале.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. В результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. В связи с этим Александр Моор выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.