22 марта 2024

Моор отменил массовые мероприятия в регионе после ЧП в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл, пожар, теракт, крокус-сити
В регионе два дня не будут проходить мероприятия из-за теракта Фото:

На территории Тюменской области с 23 по 24 марта отменили все мероприятия. Такое решение было принято в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщил глава региона Александр Моор.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье, отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной», — написал Моор в telegram-канале.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. В результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. В связи с этим Александр Моор выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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На территории Тюменской области с 23 по 24 марта отменили все мероприятия. Такое решение было принято в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщил глава региона Александр Моор. «В связи с трагическими событиями в Подмосковье, отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной», — написал Моор в telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. В результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. В связи с этим Александр Моор выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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