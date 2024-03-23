Niletto стал очевидцем теракта в «Крокус Сити Холле». Скрин

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Виды города. Екатеринбург, niletto, нилетто, прытков данил
Niletto сопереживает вместе со всей командой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Музыкант Niletto (Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) проезжал мимо здания «Крокус Сити Холла» в Подмосковье после теракта. По его словам, масштаб произошедшего огромен.

«Сердцем сопереживаем всей командой. Только что проезжал мимо. Масштаб произошедшего огромен и это безумно ранит», — написал певец на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Теракт произошел 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших. Позже в Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим».

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Музыкант Niletto (Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) проезжал мимо здания «Крокус Сити Холла» в Подмосковье после теракта. По его словам, масштаб произошедшего огромен. «Сердцем сопереживаем всей командой. Только что проезжал мимо. Масштаб произошедшего огромен и это безумно ранит», — написал певец на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Теракт произошел 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших. Позже в Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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