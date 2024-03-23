Niletto сопереживает вместе со всей командой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Музыкант Niletto (Данил Прытков, родом из Екатеринбурга) проезжал мимо здания «Крокус Сити Холла» в Подмосковье после теракта. По его словам, масштаб произошедшего огромен.

«Сердцем сопереживаем всей командой. Только что проезжал мимо. Масштаб произошедшего огромен и это безумно ранит», — написал певец на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Теракт произошел 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших. Позже в Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим».

Скрин: личная страница Niletto в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)