ЮГУ перевел студентов 23 марта на дистант после теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт произошел вечером 22 марта 2024 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Для студентов Югорского госуниверситета (ЮГУ) занятия 23 марта пройдут дистанционно. Уведомление об изменении в расписании появилось на сайте вуза ночью, после сообщений СМИ о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«23.03.2024 занятия проводятся с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении в разделе уведомлений на сайте ЮГУ. На сайтах и в соцсетях других вузов ХМАО подобных заявлений еще не было.

Студенты ЮГУ, проживающие в общежитиях, начали беспокоиться о своей безопасности в связи с произошедшей стрельбой в концертном зале «Крокус Сити Холла». Ректор вуза Роман Кучин заявил, что угрозы для студентов нет, а охрана в общежитиях усилена. «Охрана дополнительно проинструктирована и усилена. Общежития оснащены тревожными кнопками. Угрозы безопасности студентов нет», — написал Кучин в комментариях к посту в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в департамент образования и науки ХМАО, чтобы узнать, планируется ли дистант в других образовательных учреждениях региона. Ответ ожидается.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, сообщили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.