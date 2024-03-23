Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 60 человек

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, свеча, билборд, теракт
Число жертв может увеличиться, сказали СК РФ Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Более 60 человек, предварительно, погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Число жертв может увеличиться, сообщили в пресс-слжб СК РФ.

«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек», — говорится в сообщении. Там отметили, что количество жертв со временем может увеличиться.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщила, что на тот момент были зафиксированы 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

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Более 60 человек, предварительно, погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Число жертв может увеличиться, сообщили в пресс-слжб СК РФ. «Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек», — говорится в сообщении. Там отметили, что количество жертв со временем может увеличиться. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщила, что на тот момент были зафиксированы 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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