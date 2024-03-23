МЧС опубликовало списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл»

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Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, теракт, оцепление, крокус-сити
В опубликованном списке МЧС значится 99 человек Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл» стали доступны на сайте МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04.00», — сообщает МЧС на своем сайте. Всего в списке значится 99 имен и фамилий пострадавших.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. В списке департамента здравоохранения города Москвы значится 80 человек, которым понадобилась госпитализация после теракта.

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Списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл» стали доступны на сайте МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04.00», — сообщает МЧС на своем сайте. Всего в списке значится 99 имен и фамилий пострадавших. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. В списке департамента здравоохранения города Москвы значится 80 человек, которым понадобилась госпитализация после теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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