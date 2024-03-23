МЧС опубликовало списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл»

Списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл» стали доступны на сайте МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04.00», — сообщает МЧС на своем
В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. В списке департамента здравоохранения города Москвы значится 80 человек, которым понадобилась госпитализация после теракта.
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