Общество МЧС опубликовало списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл» 23 марта 2024 в 06:20 Размер текста - 17 + В опубликованном списке МЧС значится 99 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл» стали доступны на сайте МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04.00», — сообщает МЧС на своем сайте . Всего в списке значится 99 имен и фамилий пострадавших. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. В списке департамента здравоохранения города Москвы значится 80 человек, которым понадобилась госпитализация после теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Списки пострадавших во время теракта в «Крокус сити холл» стали доступны на сайте МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04.00», — сообщает МЧС на своем сайте. Всего в списке значится 99 имен и фамилий пострадавших. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. В списке департамента здравоохранения города Москвы значится 80 человек, которым понадобилась госпитализация после теракта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям