ТАСС: на крыше «Крокус Сити Холла» снова появилось пламя после локализации пожара

ТАСС: пламя снова появилось на крыше «Крокус Сити Холла»
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, крокус-сити
От пожара выгорела треть комплекса Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

На крыше здания «Крокус Сити Холла» вновь возникли пламя и открытое горение. Ранее пожар был локализован.

«После локализации пожара открытого огня уже не было, происходило горение внутри здания, сейчас пламя отчетливо видно на крыше», — передает корреспондент ТАСС. По его словам, пожарные продолжают работу вокруг «Крокус Сити Холла», используя воду для тушения. Треть комплекса пострадала из-за огня.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В МЧС РФ сообщали, что пожар, начавшийся после теракта, локализовали.

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На крыше здания «Крокус Сити Холла» вновь возникли пламя и открытое горение. Ранее пожар был локализован. «После локализации пожара открытого огня уже не было, происходило горение внутри здания, сейчас пламя отчетливо видно на крыше», — передает корреспондент ТАСС. По его словам, пожарные продолжают работу вокруг «Крокус Сити Холла», используя воду для тушения. Треть комплекса пострадала из-за огня. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В МЧС РФ сообщали, что пожар, начавшийся после теракта, локализовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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