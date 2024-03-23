ТАСС: на крыше «Крокус Сити Холла» снова появилось пламя после локализации пожара

ТАСС: пламя снова появилось на крыше «Крокус Сити Холла»

23 марта 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

От пожара выгорела треть комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» На крыше здания «Крокус Сити Холла» вновь возникли пламя и открытое горение. Ранее пожар был локализован. «После локализации пожара открытого огня уже не было, происходило горение внутри здания, сейчас пламя отчетливо видно на крыше», — передает корреспондент ТАСС. По его словам, пожарные продолжают работу вокруг «Крокус Сити Холла», используя воду для тушения. Треть комплекса пострадала из-за огня. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В МЧС РФ сообщали, что пожар, начавшийся после теракта, локализовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На крыше здания «Крокус Сити Холла» вновь возникли пламя и открытое горение. Ранее пожар был локализован. «После локализации пожара открытого огня уже не было, происходило горение внутри здания, сейчас пламя отчетливо видно на крыше», — передает корреспондент ТАСС. По его словам, пожарные продолжают работу вокруг «Крокус Сити Холла», используя воду для тушения. Треть комплекса пострадала из-за огня. В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В МЧС РФ сообщали, что пожар, начавшийся после теракта, локализовали.