Мурашко: основные работы по экстренной помощи пострадавшим в «Крокусе» завершены

Завершены основные работы по экстренной помощи пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, сейчас продолжаются работы по стабилизации пациентов», — заявил Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, продолжается работа с пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии.
Крови для переливания достаточно. Для помощи пострадавшим были привлечены специалисты из федеральных центров, отметил Мурашко.
Вечером 22 марта неизвестные ворвались в здание «Крокуса». По последним данным, погибли больше 60 человек. Террористы были вооружены автоматами Калашникова, передает
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