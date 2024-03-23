Мурашко: основные работы по экстренной помощи пострадавшим в «Крокусе» завершены

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., мурашко михаил
Михаил Мурашко рассказал, что крови для переливания пострадавшим достаточно Фото:
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Завершены основные работы по экстренной помощи пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, сейчас продолжаются работы по стабилизации пациентов», — заявил Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, продолжается работа с пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии.

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Крови для переливания достаточно. Для помощи пострадавшим были привлечены специалисты из федеральных центров, отметил Мурашко.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в здание «Крокуса». По последним данным, погибли больше 60 человек. Террористы были вооружены автоматами Калашникова, передает МК.RU. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Завершены основные работы по экстренной помощи пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, сейчас продолжаются работы по стабилизации пациентов», — заявил Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, продолжается работа с пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии. Крови для переливания достаточно. Для помощи пострадавшим были привлечены специалисты из федеральных центров, отметил Мурашко. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в здание «Крокуса». По последним данным, погибли больше 60 человек. Террористы были вооружены автоматами Калашникова, передает МК.RU. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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