Мурашко: основные работы по экстренной помощи пострадавшим в «Крокусе» завершены

23 марта 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Завершены основные работы по экстренной помощи пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, сейчас продолжаются работы по стабилизации пациентов», — заявил Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, продолжается работа с пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии. Крови для переливания достаточно. Для помощи пострадавшим были привлечены специалисты из федеральных центров, отметил Мурашко. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в здание «Крокуса». По последним данным, погибли больше 60 человек. Террористы были вооружены автоматами Калашникова, передает МК.RU. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.