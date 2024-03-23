Пожар в «Крокус Сити Холле» тушат около 500 человек

МЧС: к тушению пожара в «Крокусе» привлечено 477 человек и 183 единицы техники
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарная машина, пожарный рукав, пожарный
На месте работают 477 человека и 183 единицы техники для тушения пожара, передает ГУ МЧС по Московской области Фото:
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Почти 500 человек и 183 единицы техники тушат пожар в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на шесть утра по мск 23 марта, сведения о погибших и пострадавших уточняются. Всего привлекается: 477 человек и 183 единицы техники для тушения пожара», — сообщает ГУ МЧС РФ по Московской области, передает РИА Новости. Отмечается, что почти 200 человек привлечены от МЧС России.

Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. После этого началось возгорание. К утру следующего дня основная часть пожара была ликвидирована.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, остались отдельные очаги возгорания. По последним данным, погибло более 60 человек. Главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Почти 500 человек и 183 единицы техники тушат пожар в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области. «По состоянию на шесть утра по мск 23 марта, сведения о погибших и пострадавших уточняются. Всего привлекается: 477 человек и 183 единицы техники для тушения пожара», — сообщает ГУ МЧС РФ по Московской области, передает РИА Новости. Отмечается, что почти 200 человек привлечены от МЧС России. Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. После этого началось возгорание. К утру следующего дня основная часть пожара была ликвидирована. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, остались отдельные очаги возгорания. По последним данным, погибло более 60 человек. Главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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