Свердловские вузы вводят дистант и усиливают безопасность после теракта в Москве

В Свердловской области вузы начали переводить студентов на дистант после рекомендации министерства образования РФ из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В частности, на дистанционное обучение учащихся перевели в Уральском государственном лесотехническом университете. Объявление опубликовано в telegram-канале учреждения.
«В связи с трагическими событиями в Москве квест „Сказочная тайга“ сегодня отменен. Берегите себя и своих близких. Занятия студентов перенесены в дистант», — говорится в сообщении. В УрГУПС, где 23 марта должен был состояться День открытых дверей, усилили меры безопасности. А в Уральском гуманитарном медицинском университете аналогичное мероприятие отменили. В УрФУ о своих планах пока не сообщали.
Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, а после бросили, предположительно, гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Минобрнауки РФ после рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести студентов на дистант.
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