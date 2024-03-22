22 марта 2024

Свердловские вузы вводят дистант и усиливают безопасность после теракта в Москве

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Кампус ПГНИУ. Пермь, пермский университет, плакат терроризм
На дистанционное обучение уже перевели студентов лесотехнического университета Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Свердловской области вузы начали переводить студентов на дистант после рекомендации министерства образования РФ из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В частности, на дистанционное обучение учащихся перевели в Уральском государственном лесотехническом университете. Объявление опубликовано в telegram-канале учреждения.

«В связи с трагическими событиями в Москве квест „Сказочная тайга“ сегодня отменен. Берегите себя и своих близких. Занятия студентов перенесены в дистант», — говорится в сообщении. В УрГУПС, где 23 марта должен был состояться День открытых дверей, усилили меры безопасности. А в Уральском гуманитарном медицинском университете аналогичное мероприятие отменили. В УрФУ о своих планах пока не сообщали.

Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, а после бросили, предположительно, гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Минобрнауки РФ после рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести студентов на дистант.

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В Свердловской области вузы начали переводить студентов на дистант после рекомендации министерства образования РФ из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В частности, на дистанционное обучение учащихся перевели в Уральском государственном лесотехническом университете. Объявление опубликовано в telegram-канале учреждения. «В связи с трагическими событиями в Москве квест „Сказочная тайга“ сегодня отменен. Берегите себя и своих близких. Занятия студентов перенесены в дистант», — говорится в сообщении. В УрГУПС, где 23 марта должен был состояться День открытых дверей, усилили меры безопасности. А в Уральском гуманитарном медицинском университете аналогичное мероприятие отменили. В УрФУ о своих планах пока не сообщали. Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, а после бросили, предположительно, гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Минобрнауки РФ после рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести студентов на дистант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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