В ГУ МЧС рассказали, сколько времени займет тушение пожара в «Крокусе»

ГУ МЧС Подмосковья: тушение пожара в «Крокусе» займет еще два часа
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Верхние этажи здания полностью разрушены из-за пожара Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Тушение оставшихся очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет максимум еще два часа. Об этом рассказали в ГУ МЧС Подмосковья.

«Тушение очагов пожара в „Крокусе“ займет еще 1,5—2 часа», — сообщили пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья. Информацию передает РИА Новости.

Пожар в «Крокусе» был локализован примерно в час ночи по московскому времени, передает МК.RU. От верхних этажей здания ничего не осталось. То, как сейчас выглядит «Крокус», — в материале URA.RU.

Вечером 22 марта неизвестные проникли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». На него были распроданы все места — 6 200. По последним данным, от рук террористов погибло 60 человек. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Тушение оставшихся очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет максимум еще два часа. Об этом рассказали в ГУ МЧС Подмосковья. «Тушение очагов пожара в „Крокусе“ займет еще 1,5—2 часа», — сообщили пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья. Информацию передает РИА Новости. Пожар в «Крокусе» был локализован примерно в час ночи по московскому времени, передает МК.RU. От верхних этажей здания ничего не осталось. То, как сейчас выглядит «Крокус», — в материале URA.RU. Вечером 22 марта неизвестные проникли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». На него были распроданы все места — 6 200. По последним данным, от рук террористов погибло 60 человек. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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