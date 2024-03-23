В ГУ МЧС рассказали, сколько времени займет тушение пожара в «Крокусе»

Тушение оставшихся очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет максимум еще два часа. Об этом рассказали в ГУ МЧС Подмосковья.
«Тушение очагов пожара в „Крокусе“ займет еще 1,5—2 часа», — сообщили пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья. Информацию передает РИА Новости.
Пожар в «Крокусе» был локализован примерно в час ночи по московскому времени, передает МК.RU. От верхних этажей здания ничего не осталось. То, как сейчас выглядит «Крокус», — в материале URA.RU.
Вечером 22 марта неизвестные проникли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». На него были распроданы все места — 6 200. По последним данным, от рук террористов погибло 60 человек. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Тушение оставшихся очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет максимум еще два часа. Об этом рассказали в ГУ МЧС Подмосковья. «Тушение очагов пожара в „Крокусе“ займет еще 1,5—2 часа», — сообщили пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья. Информацию передает РИА Новости. Пожар в «Крокусе» был локализован примерно в час ночи по московскому времени, передает МК.RU. От верхних этажей здания ничего не осталось. То, как сейчас выглядит «Крокус», — в материале URA.RU. Вечером 22 марта неизвестные проникли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». На него были распроданы все места — 6 200. По последним данным, от рук террористов погибло 60 человек. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.