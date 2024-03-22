ХК «Автомобилист» закрыл фан-зону в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Совместного просмотра матча «Автомобилиста» против СКА не будет Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Хоккейный клуб «Автомобилист» отменил работу фан-зоны в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге, где фанаты смотрели матчи команды на большом экране. Решение было принято из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Уважаемые болельщики! Работа фан-зоны ХК „Автомобилист“ в ТРЦ „Мега“ отменена. Совместного просмотра на большом экране матча против СКА не будет», — говорится в telegram-канале «ХК Автомобилист». Также в регионе отменены все массовые мероприятия. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что власть принимает все необходимые меры безопасности для горожан. В ближайшее время в регионах Уральского федерального округа пройдут заседания антитеррористических комиссий для определения порядка проведения многолюдных мероприятий. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» отменил работу фан-зоны в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге, где фанаты смотрели матчи команды на большом экране. Решение было принято из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Уважаемые болельщики! Работа фан-зоны ХК „Автомобилист“ в ТРЦ „Мега“ отменена. Совместного просмотра на большом экране матча против СКА не будет», — говорится в telegram-канале «ХК Автомобилист». Также в регионе отменены все массовые мероприятия. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что власть принимает все необходимые меры безопасности для горожан. В ближайшее время в регионах Уральского федерального округа пройдут заседания антитеррористических комиссий для определения порядка проведения многолюдных мероприятий. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.