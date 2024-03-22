22 марта 2024

ХК «Автомобилист» закрыл фан-зону в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместного просмотра матча «Автомобилиста» против СКА не будет Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Хоккейный клуб «Автомобилист» отменил работу фан-зоны в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге, где фанаты смотрели матчи команды на большом экране. Решение было принято из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Уважаемые болельщики! Работа фан-зоны ХК „Автомобилист“ в ТРЦ „Мега“ отменена. Совместного просмотра на большом экране матча против СКА не будет», — говорится в telegram-канале «ХК Автомобилист».

Также в регионе отменены все массовые мероприятия. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что власть принимает все необходимые меры безопасности для горожан. В ближайшее время в регионах Уральского федерального округа пройдут заседания антитеррористических комиссий для определения порядка проведения многолюдных мероприятий.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» отменил работу фан-зоны в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге, где фанаты смотрели матчи команды на большом экране. Решение было принято из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Уважаемые болельщики! Работа фан-зоны ХК „Автомобилист“ в ТРЦ „Мега“ отменена. Совместного просмотра на большом экране матча против СКА не будет», — говорится в telegram-канале «ХК Автомобилист». Также в регионе отменены все массовые мероприятия. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что власть принимает все необходимые меры безопасности для горожан. В ближайшее время в регионах Уральского федерального округа пройдут заседания антитеррористических комиссий для определения порядка проведения многолюдных мероприятий. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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