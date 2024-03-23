В Гуманитарном университете в Екатеринбурге отменили все мероприятия

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В университете также выразили соболезнования семьям погибших во время теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сотрудники Гуманитарного университета в Екатеринбурге выразили соболезнования родным и близким погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В вузе также отменили все внеучебные мероприятия.

«Сотрудники и преподаватели, студенты, администрация Гуманитарного университета выражают соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в концертном зале „Крокус Сити Холл“… Все внеучебные мероприятия в ближайшие дни в университете отменяются», — говорится в группе университета «ВКонтакте».

Также была отменена финальная часть олимпиады «Я — профессионал», которая должна была пройти в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Сам университет перешел на гибридный формат обучения, а массовые мероприятия в регионе отменили до 13 мая.

Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сотрудники Гуманитарного университета в Екатеринбурге выразили соболезнования родным и близким погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В вузе также отменили все внеучебные мероприятия. «Сотрудники и преподаватели, студенты, администрация Гуманитарного университета выражают соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в концертном зале „Крокус Сити Холл“… Все внеучебные мероприятия в ближайшие дни в университете отменяются», — говорится в группе университета «ВКонтакте». Также была отменена финальная часть олимпиады «Я — профессионал», которая должна была пройти в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Сам университет перешел на гибридный формат обучения, а массовые мероприятия в регионе отменили до 13 мая. Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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