В Гуманитарном университете в Екатеринбурге отменили все мероприятия

Сотрудники Гуманитарного университета в Екатеринбурге выразили соболезнования родным и близким погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В вузе также отменили все внеучебные мероприятия.
«Сотрудники и преподаватели, студенты, администрация Гуманитарного университета выражают соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в концертном зале „Крокус Сити Холл“… Все внеучебные мероприятия в ближайшие дни в университете отменяются», — говорится в группе университета «ВКонтакте».
Также была отменена финальная часть олимпиады «Я — профессионал», которая должна была пройти в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Сам университет перешел на гибридный формат обучения, а массовые мероприятия в регионе отменили до 13 мая.
Террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» 22 марта и открыли огонь по зрителям. Это произошло перед концертом группы «Пикник». Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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