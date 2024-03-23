Спецслужбы рассказали, какую информацию о подготовке теракта в Москве США передали России

РИАН: информация США о подготовке теракта в Москве была без конкретики

США предупреждали Россию о готовящихся терактах в Москве, но без конкретики, рассказал источник Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Информация от спецслужб США о подготовке терактов в России действительно поступала, однако была общей, без конкретики. Об этом рассказал источник в российской спецслужбе.

«Такая информация действительно поступала», — заявил источник. Он отметил, что данные были общими и без конкретных деталей. Его слова передает РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что США предупреждали Россию о готовящимся теракте в Москве. По данным представителей властей Штатов, это могло произойти в местах массового скопления людей, например, на концертах. Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» в Москве. Там должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы расстреляли зрителей и подожгли здание. К утру от его верхних этажей почти ничего не осталось.

По последним данным, погибли 93 человека. По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Главные новости по теракту — в онлайн-трансляции URA.RU.

Ближе к дню 23 марта были задержаны террористы. По данным ФСБ, речь идет о 11 злоумышленниках, участвовавших в подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Четверо из них непосредственно стреляли в людей, передает МК.RU .