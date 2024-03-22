Авиакомпания Utair вернет деньги пассажирам после теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Мера будет действовать с 23 по 25 марта включительно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Руководство компании Utair приняло решение для пассажиров, направляющихся в Москву или из нее в период с 22 по 25 марта. В случае необходимости возврат полной стоимости билетов на указанные даты или обмен будет осуществляться без сборов. Мера принята в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». «В связи с трагическими событиями в „Крокус Сити Холл“ пассажиры с билетами в Москву или из нее с датой вылета от 22.03.24 до 25.03.24 включительно могут сделать вынужденный возврат полной стоимости перевозки или обменять билет на другую дату», — сообщили в авиакомпании. Соответствующий пост размещен в официальном telegram-канале Utair. Аналогичные акции ввели на своих рейсах авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии». Пассажиров попросили прилетать в аэропорты заблаговременно и быть готовыми к тщательному досмотру. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших, пострадали более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство компании Utair приняло решение для пассажиров, направляющихся в Москву или из нее в период с 22 по 25 марта. В случае необходимости возврат полной стоимости билетов на указанные даты или обмен будет осуществляться без сборов. Мера принята в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». «В связи с трагическими событиями в „Крокус Сити Холл“ пассажиры с билетами в Москву или из нее с датой вылета от 22.03.24 до 25.03.24 включительно могут сделать вынужденный возврат полной стоимости перевозки или обменять билет на другую дату», — сообщили в авиакомпании. Соответствующий пост размещен в официальном telegram-канале Utair. Аналогичные акции ввели на своих рейсах авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии». Пассажиров попросили прилетать в аэропорты заблаговременно и быть готовыми к тщательному досмотру. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших, пострадали более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.