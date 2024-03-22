22 марта 2024

Авиакомпания Utair вернет деньги пассажирам после теракта в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилот, ютэир, боинг 767, ютейр
Мера будет действовать с 23 по 25 марта включительно Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Руководство компании Utair приняло решение для пассажиров, направляющихся в Москву или из нее в период с 22 по 25 марта. В случае необходимости возврат полной стоимости билетов на указанные даты или обмен будет осуществляться без сборов. Мера принята в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«В связи с трагическими событиями в „Крокус Сити Холл“ пассажиры с билетами в Москву или из нее с датой вылета от 22.03.24 до 25.03.24 включительно могут сделать вынужденный возврат полной стоимости перевозки или обменять билет на другую дату», — сообщили в авиакомпании. Соответствующий пост размещен в официальном telegram-канале Utair.

Аналогичные акции ввели на своих рейсах авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии». Пассажиров попросили прилетать в аэропорты заблаговременно и быть готовыми к тщательному досмотру.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших, пострадали более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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Руководство компании Utair приняло решение для пассажиров, направляющихся в Москву или из нее в период с 22 по 25 марта. В случае необходимости возврат полной стоимости билетов на указанные даты или обмен будет осуществляться без сборов. Мера принята в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле». «В связи с трагическими событиями в „Крокус Сити Холл“ пассажиры с билетами в Москву или из нее с датой вылета от 22.03.24 до 25.03.24 включительно могут сделать вынужденный возврат полной стоимости перевозки или обменять билет на другую дату», — сообщили в авиакомпании. Соответствующий пост размещен в официальном telegram-канале Utair. Аналогичные акции ввели на своих рейсах авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии». Пассажиров попросили прилетать в аэропорты заблаговременно и быть готовыми к тщательному досмотру. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших, пострадали более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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