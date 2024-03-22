Сенатор Муратов признался, что после теракта переживает за родных в Москве

23 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Сенатор Сергей Муратов выразил соболезнования семьям погибших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Курганский сенатор Сергей Муратов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Он также признался, что переживает за дочь и четверых внуков, которые живут в Москве. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «То, что произошло в „Крокус Сити Холле“, — это большая трагедия. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим, их родным, друзьям и знакомым. У меня самого дочь живет в Москве и четверо внуков. Она переживает со всеми вместе, мы переживаем за нее. Она живет всего в нескольких километрах от случившегося», — написал Муратов. Он добавил, что эта трагедия потрясла всех и теперь на многие вещи россияне будут смотреть по-другому. Сенатор предложил объединиться в борьбе против преступников, а также быть уверенными в их наказании. «Вся свора, которая устроила эту трагедию и лишила жизней невинных людей, это предатели. И каждый из них будет отвечать за содеянное. Компетенции нашим спецслужбам хватает. Нам лишь нужно набраться терпения», — добавил политик. Теракт произошел в Подмосковье 22 марта вечером. Ранее URA.RU писало, что СК сообщил о 93 погибших в ходе теракта. Пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский сенатор Сергей Муратов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Он также признался, что переживает за дочь и четверых внуков, которые живут в Москве. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «То, что произошло в „Крокус Сити Холле“, — это большая трагедия. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим, их родным, друзьям и знакомым. У меня самого дочь живет в Москве и четверо внуков. Она переживает со всеми вместе, мы переживаем за нее. Она живет всего в нескольких километрах от случившегося», — написал Муратов. Он добавил, что эта трагедия потрясла всех и теперь на многие вещи россияне будут смотреть по-другому. Сенатор предложил объединиться в борьбе против преступников, а также быть уверенными в их наказании. «Вся свора, которая устроила эту трагедию и лишила жизней невинных людей, это предатели. И каждый из них будет отвечать за содеянное. Компетенции нашим спецслужбам хватает. Нам лишь нужно набраться терпения», — добавил политик. Теракт произошел в Подмосковье 22 марта вечером. Ранее URA.RU писало, что СК сообщил о 93 погибших в ходе теракта. Пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.