Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем: фото, видео

МЧС РФ: зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем
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МЧС РФ опубликовало кадры уничтоженного зала Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Появились кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле». Их опубликовало МЧС РФ.

На фото видно, что зрительный зал полностью уничтожен в результате пожара. Кадры опубликованы в telegram-канале МЧС РФ.

https://t.me/mchs_official/17086
Кадры завалов в «Крокусе»
https://t.me/mchs_official/17086
Зрительский зал в «Крокусе»

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы. В здании должен быть пройти концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подорвали «Крокус», в результате чего начался пожар. По последним данным СК РФ, погибло 93 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом рухнула из-за пожара, передает «Ридус».

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Появились кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле». Их опубликовало МЧС РФ. На фото видно, что зрительный зал полностью уничтожен в результате пожара. Кадры опубликованы в telegram-канале МЧС РФ. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы. В здании должен быть пройти концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подорвали «Крокус», в результате чего начался пожар. По последним данным СК РФ, погибло 93 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом рухнула из-за пожара, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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