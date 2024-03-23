Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем: фото, видео

Появились кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле». Их опубликовало МЧС РФ.
На фото видно, что зрительный зал полностью уничтожен в результате пожара. Кадры опубликованы в telegram-канале МЧС РФ.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы. В здании должен быть пройти концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подорвали «Крокус», в результате чего начался пожар. По последним данным СК РФ, погибло 93 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом рухнула из-за пожара, передает «Ридус».
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