Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем: фото, видео

МЧС РФ: зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем

23 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Появились кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле». Их опубликовало МЧС РФ. На фото видно, что зрительный зал полностью уничтожен в результате пожара. Кадры опубликованы в telegram-канале МЧС РФ. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы. В здании должен быть пройти концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подорвали «Крокус», в результате чего начался пожар. По последним данным СК РФ, погибло 93 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом рухнула из-за пожара, передает «Ридус».