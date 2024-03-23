В подразделении антитеррора сравнили теракт в «Крокусе» с «Норд-Остом»

Ветераны «Альфы»: теракт в «Крокусе» сопоставим с «Норд-Остом» и Бесланом

23 марта 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

От верхних этажей здания «Крокус Сити Холла» ничего не осталось Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» сопоставим с «Норд-Остом», Бесланом и нападением на Буденновск. Об этом заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». «После трагедии в „Крокус Сити Холле“ мы проснулись в другой стране. По своим масштабам и резонансу произошедшее ставит его в один ряд с Буденновском, „Норд-Остом“ и Бесланом», — сказано в заявлении. Его приводит ТАСС. В «Альфе» отметили изменения в поведении террористов. По их словам, ранее они выдвигали требования. Сейчас же они устраивают теракты ради одной цели — запугать людей. Террористы, которые причастны к теракту, уже задержаны — всего 11 человек, рассказали в ФСБ. Часть из них пыталась скрыться на Украине, через границу в Брянской области. У них были контакты с украинской стороной. Все главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» сопоставим с «Норд-Остом», Бесланом и нападением на Буденновск. Об этом заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». «После трагедии в „Крокус Сити Холле“ мы проснулись в другой стране. По своим масштабам и резонансу произошедшее ставит его в один ряд с Буденновском, „Норд-Остом“ и Бесланом», — сказано в заявлении. Его приводит ТАСС. В «Альфе» отметили изменения в поведении террористов. По их словам, ранее они выдвигали требования. Сейчас же они устраивают теракты ради одной цели — запугать людей. Террористы, которые причастны к теракту, уже задержаны — всего 11 человек, рассказали в ФСБ. Часть из них пыталась скрыться на Украине, через границу в Брянской области. У них были контакты с украинской стороной. Все главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.