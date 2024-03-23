В подразделении антитеррора сравнили теракт в «Крокусе» с «Норд-Остом»

Ветераны «Альфы»: теракт в «Крокусе» сопоставим с «Норд-Остом» и Бесланом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
От верхних этажей здания «Крокус Сити Холла» ничего не осталось Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле» сопоставим с «Норд-Остом», Бесланом и нападением на Буденновск. Об этом заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«После трагедии в „Крокус Сити Холле“ мы проснулись в другой стране. По своим масштабам и резонансу произошедшее ставит его в один ряд с Буденновском, „Норд-Остом“ и Бесланом», — сказано в заявлении. Его приводит ТАСС.

В «Альфе» отметили изменения в поведении террористов. По их словам, ранее они выдвигали требования. Сейчас же они устраивают теракты ради одной цели — запугать людей.

Террористы, которые причастны к теракту, уже задержаны — всего 11 человек, рассказали в ФСБ. Часть из них пыталась скрыться на Украине, через границу в Брянской области. У них были контакты с украинской стороной. Все главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теракт в «Крокус Сити Холле» сопоставим с «Норд-Остом», Бесланом и нападением на Буденновск. Об этом заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». «После трагедии в „Крокус Сити Холле“ мы проснулись в другой стране. По своим масштабам и резонансу произошедшее ставит его в один ряд с Буденновском, „Норд-Остом“ и Бесланом», — сказано в заявлении. Его приводит ТАСС. В «Альфе» отметили изменения в поведении террористов. По их словам, ранее они выдвигали требования. Сейчас же они устраивают теракты ради одной цели — запугать людей. Террористы, которые причастны к теракту, уже задержаны — всего 11 человек, рассказали в ФСБ. Часть из них пыталась скрыться на Украине, через границу в Брянской области. У них были контакты с украинской стороной. Все главные новости о теракте — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...