В Госдуме обвинили Украину в теракте в «Крокус Сити Холле»

Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Таким мнением поделился депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, киевский режим и его сторонники считаются главными заинтересованными в теракте.
«Все такие события связаны с Украиной», — заявил Чепа в беседе с РИА Новости. По его словам, Украина и ее сторонники являются главными заинтересованными в теракте в «Крокус Сити Холле». Он предположил, что теперь спецоперация на Украине закончится быстрее.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы имели связи на Украине. По данным спецслужбы, злоумышленники намеревались пересечь границу между Россией и Украиной. Однако их задержали в Брянской области.
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