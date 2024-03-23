В Госдуме обвинили Украину в теракте в «Крокус Сити Холле»

Депутат Госдумы Чепа: Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Алексей Чепа сообщил, что киевский режим виноват в теракте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Таким мнением поделился депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, киевский режим и его сторонники считаются главными заинтересованными в теракте. «Все такие события связаны с Украиной», — заявил Чепа в беседе с РИА Новости. По его словам, Украина и ее сторонники являются главными заинтересованными в теракте в «Крокус Сити Холле». Он предположил, что теперь спецоперация на Украине закончится быстрее. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы имели связи на Украине. По данным спецслужбы, злоумышленники намеревались пересечь границу между Россией и Украиной. Однако их задержали в Брянской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Таким мнением поделился депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, киевский режим и его сторонники считаются главными заинтересованными в теракте. «Все такие события связаны с Украиной», — заявил Чепа в беседе с РИА Новости. По его словам, Украина и ее сторонники являются главными заинтересованными в теракте в «Крокус Сити Холле». Он предположил, что теперь спецоперация на Украине закончится быстрее. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы имели связи на Украине. По данным спецслужбы, злоумышленники намеревались пересечь границу между Россией и Украиной. Однако их задержали в Брянской области.