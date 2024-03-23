ФСБ: террористы, устроившие стрельбу в «Крокусе», имели контакты на Украине

Террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. Об этом сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, террористы имели соответствующие связи на Украине.
«После совершения теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — заявила ФСБ, слова передает РИА Новости. По информации службы, оружие, использованное террористами, было заранее подготовлено и хранилось в тайнике.
Ранее в Кремле сообщили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, два подозреваемых по делу о теракте были задержаны, утром в Брянской области, передает RT.
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