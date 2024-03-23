ФСБ: террористы, устроившие стрельбу в «Крокусе», имели контакты на Украине

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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, оцепление, крокус-сити
В ФСБ сообщили, что оружие было заранее подготовлено Фото:
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Террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. Об этом сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, террористы имели соответствующие связи на Украине.

«После совершения теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — заявила ФСБ, слова передает РИА Новости. По информации службы, оружие, использованное террористами, было заранее подготовлено и хранилось в тайнике.

Ранее в Кремле сообщили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, два подозреваемых по делу о теракте были задержаны, утром в Брянской области, передает RT.

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Террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. Об этом сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, террористы имели соответствующие связи на Украине. «После совершения теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — заявила ФСБ, слова передает РИА Новости. По информации службы, оружие, использованное террористами, было заранее подготовлено и хранилось в тайнике. Ранее в Кремле сообщили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, два подозреваемых по делу о теракте были задержаны, утром в Брянской области, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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