ФСБ: террористы, устроившие стрельбу в «Крокусе», имели контакты на Украине

23 марта 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

В ФСБ сообщили, что оружие было заранее подготовлено Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. Об этом сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, террористы имели соответствующие связи на Украине. «После совершения теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — заявила ФСБ, слова передает РИА Новости. По информации службы, оружие, использованное террористами, было заранее подготовлено и хранилось в тайнике. Ранее в Кремле сообщили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, два подозреваемых по делу о теракте были задержаны, утром в Брянской области, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. Об этом сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, террористы имели соответствующие связи на Украине. «После совершения теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — заявила ФСБ, слова передает РИА Новости. По информации службы, оружие, использованное террористами, было заранее подготовлено и хранилось в тайнике. Ранее в Кремле сообщили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, два подозреваемых по делу о теракте были задержаны, утром в Брянской области, передает RT.